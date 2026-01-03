गाजियाबाद में लोगों को हथियार बांटे जाने पर भड़के चंद्रशखेर आजाद, सरकार को सुनाई खरी-खोटी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित नगीना संसदीय सीट से सांसद व आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गाजियाबाद के एक मामले का जिक्र करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो बयान जारी कर सरकार पर हमला बोला है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "आज ये देश में क्या हो रहा है, तलवारें बांटी जा रही हैं. एक संप्रदाय के खिलाफ जज्बाती नारे लगाकर, एक समाज को इकट्ठा कर एक संप्रदाय के खिलाफ हिंसा की कोशिश की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन बहरी गूंगी सरकार को नहीं दिख रहा है."

सरकार ने बंद कर ली हैं आंखे- चंद्रशेखर आजाद

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, सरकार ने आंखे बंद कर ली है, मुंह सिल लिया है, कान पर कैप ढक लिए हैं, उन्हें (सरकार) को ये अन्याय, आतंकवादी घटनाएं नहीं दिख रही हैं. सरकार को ये जुल्म नहीं दिख रहा है, संप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले गुंडे नहीं दिख रहे हैं. सांसद ने कहा कि, इनकी वजह से किसी राज्य, जिले में कोई बड़ी घटनाएं घट सकती हैं. ये अपराधी सरकार को आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं.

इस मामले में पर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा

दरअसल, गाजियाबाद में बीते सोमवार को हिंदू रक्षा दल के लोगों ने तलवारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता धारदार हथियारों की स्टॉल सजाकर बैठे थे. इस दौरान आम लोगों को हथियारों का वितरण कर लोगों से कहा गया कि "जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे अपने घर में रखें. अगर कोई बहन या बेटी पर बुरी नजर डाले तो इसका प्रयोग करें."

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन

वहीं, हिंदू रक्षा दल के लोगों द्वारा हथियार प्रदर्शनी व हथियारों के वितरण मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह पूरा मामला शालीमार गार्डन क्षेत्र का है.