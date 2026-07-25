नोएडा में 80 लाख की अवैध नशीली दवाओं का जखीरा बरामद, पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार

गौतमबुद्धनगर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्रग विभाग और दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. दोनों टीमों ने ज्वाइंट आपरेशन चला कर नोएडा के सेक्टर-123, अंबेडकर सिटी स्थित एक अवैध गोदाम पर ताबड़तोड़ छापेमारी की.

इस छापेमारी के दैरान गोदाम से 80 लाख की अवैध नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद की गई दवाओं के सैंपल सील कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं.

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दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

नशीली दवाओं के अवैध कारोबार करने के मामले में शिव नारायण झा और अमन शर्मा को सेक्टर-123, अंबेडकर सिटी स्थित एक अवैध गोदाम से गिरफ्तार किया गया है. शिव नारायण गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर चलाता है और अमन उसका सहयोगी है. शिव नारायण ने एक महीने पहले ही गोदाम को किराये पर लिया और फिर यहां बिना किसी लाइसेंस और बिल के दवाइयों का भंडारण करना शुरू कर दिया था.

भारी मात्रा में प्रतिबंधित नारकोटिक दवाएं बरामद

कार्रवाई के दौरान गोदाम से भारी मात्रा में ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम जैसी प्रतिबंधित नारकोटिक दवाएं बरामद की गईं, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत 79,94,013 आंकी गई है. ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया कि विभाग को एक इनपुट मिली थी, जिसके आधार पर ड्रग विभाग और ANTF दिल्ली की टीम ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई के बाद 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-123, अंबेडकर सिटी स्थित एक अवैध गोदाम पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी.

सैंपल सील कर परीक्षण के लिए भेजा गया

ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि बरामद की गई दवाओं के सैंपल सील कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं. नशीली दवाओं के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है और आगे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस यह पता करने में जुटी है कि आखिर दवाओं की अपूर्ति कहां से की जा रही थी और इन दवाइयों को किन राज्यों में भेजने की योजना थी.

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