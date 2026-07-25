यूपी के सियासी समर में उतरने को तैयार चिराग पासवान की पार्टी, 403 सीटों के लिए बनाई रणनीति

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी इस बार यूपी के चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही है. इसी क्रम में पार्टी की सक्रियता भी यूपी में बढ़ गई हैं और चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है.

लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी चुनाव में सीधे तौर पर उतरने का ऐलान किया है. एलजेपी सांसद अरुण भारती इन दिनों यूपी दौरे पर हैं. उन्होंने वाराणसी में लोक जनशक्ति पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा की. अरुण भारती ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है.

पंडित पासी पासवान के भरोसे एलजेपीआर

ABP Live से बातचीत में सांसद अरुण भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के सभी 403 विधानसभा सीट पर हमारी तैयारी है और हम जमीनी स्तर पर इसको लेकर कार्य भी कर रहे हैं. हमारे नेता द्वारा जितने सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे. पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हम अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम पंडित पासी पासवान के नारे के साथ जनता के बीच में जाएंगे.

विपक्षी दलों को बताया सड़क छाप

दिल्ली जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन को लेकर सांसद अरुण भारती ने कहा कि हम हमेशा से ही छात्र हित के मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन, इस विषय पर संसद और देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा करने की जरूरत है. लेकिन विपक्षी पार्टियों के सड़क छाप नेता जो सड़क पर हैं यह गलत है. हम छात्रों के साथ हैं लेकिन इस प्रकार विपक्षी दलों की नीति को हम स्वीकार नहीं करेंगे.

बता दें एलजेपीआर केंद्र में एनडीए में शामिल हैं लेकिन, उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अकेले प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. लोक जनशक्ति पार्टी के चुनावी समर में कूदने से विपक्षी दलों के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है.

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