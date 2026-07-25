यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों बादलों की आवाजाही बनी हुई हैं. जिसकी वजह से कभी धूप तो कभी छाँव का मौसम बना हुआ हैं. प्रदेश में कुछ एक जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन, बारिश की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी हैं. लेकिन, बीते दिनों हुई बारिश की वजह से प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. 27 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव होने जा रहा है जिसके बाद झमाझम बारिश होगी.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 25 जुलाई को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है. हालांकि कहीं भी तेज बारिश नहीं होगी. कई जगहों पर दिन में धूप निकलने के उमस परेशान कर सकती हैं. 26 जुलाई को भी प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं.

27 जुलाई से मौसम में एक बार फिर से बदलाव आएगा और मानसून फिर एक्टिव होता दिख रहा है. इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर और पूर्वांचल में ज़्यादातर जगहों पर तेज बारिश हो सकती है. 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश के दोनों संभागों में झमाझम बारिश होने का अनुमान हैं. जबकि पूर्वी हिस्से में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है.

लखनऊ में सुबह से छाए घने बादल

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही घने बादल छाए दिख रहे हैं. ऐसे में यहां दिनभर हल्की बौछारों को दौर जारी रहने का अनुमान है. बारिश की वजह से लोगों गर्मी से भी राहत रहेगी. लखनऊ का तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. नोएडा-गाजियाबाद में भी आंशिक तौर पर बादल छाए हैं, दोपहर के बाद कही-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है.

नोएडा-वाराणसी समेत 28 जिलों में बारिश

यूपी में आज मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, बागपत, हापुड़, अमरोहा, सँभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर व आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं. इन जिलों में कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है.

'जनता को परेशान किया तो...', बस्ती में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अफसरों को चेतावनी

वहीं प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, मीरजापुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र में मेघ गर्जन और गरज-चमक के साथ कुछ जगहों पर बारिश हो सकती हैं. इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं.

बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा

बारिश की वजह से इन दिनों प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू समेत प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ गया हैं. बाराबंकी में तो सरयू का पानी खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है.

जंतर-मंतर के आसपास फूड डिलीवरी पर रोक, अखिलेश यादव बोले- 'नोटबंदी के बाद अब फूडबंदी'