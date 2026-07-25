उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा हैं. इसी क्रम में आज शनिवार को मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन औवैसी की जनसभा होने जा रही है. जिसकी तैयारी जोरों-शोरों से की जा रही है. इस जनसभा में भारी संख्या में लोगों के आने का अनुमान हैं ऐसे में प्रशासन की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है.

शुक्रवार को मुरादाबाद के ऐतिहासिक जामा मस्जिद पार्क में औवैसी की जनसभा की तैयारियों का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया. इस दौरान यूपी AIMIM अध्यक्ष शौकत अली भी मौजूद रहे. शौकत अली ने बताया कि शनिवार को औवैसी के साथ मंच पर संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर ज़फर अली एडवोकेट समेंत कई बड़े चेहरे AIMIM में शामिल रहेंगे.

संभल हिंसा मामले में हो चुकी है जेल

दरअसल जफर अली जेल संभल हिंसा के आरोप में जेल भी जा चुके हैं और अब वो संभल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. ज़फ़र अली आज असदउद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करेंगे और ओवैसी उनके नाम का ऐलान करेंगे. शौकत अली ने कहा कि ये जनसभा अब तक कि सबसे बड़ी जनसभा होने जा रही है जिसमें हजारों की भीड़ आने की उम्मीद है.

एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा मुसलमानों के लिए कुछ नही कर रही है, उसके विधायक काम ही नही करते इसलिए मुसलमान अब अपनी पार्टी AIMIM की तरफ आ रहे है.

'मुसलमान नमाज पढ़ ले तो डंडा पड़ता है'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सावन माह की मुबारकबाद देते हुए शौकत अली ने कहा कि आप अपनी आस्था के नाम पर गोश्त की दुकानें बंद करा देते हैं और लोगों का रोजगार छीन लेते हैं हमारे मजहब में शराब हराम है तो रमजान में शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए. लेकिन, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है.

सड़कें बन्द करके कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और वहीं अगर कोई मुसलमान दो मिनट की नमाज पढ़ ले तो उसे डंडे मारे जाते हैं. पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं. बता दें कि संभल में हुई हिंसा में 4 लोगो की मौत हुई थी. जफर अली एडवोकेट भी हिंसा मामले में जेल गए थे इसलिए सँभल के मुस्लिम समुदाय में उनके लिए हमदर्दी है. ऐसे में अगर वह सँभल सीट पर AIMIM से चुनाव लड़ते हैं तो चुनावी मुक़ाबलक दिलचस्प होगा.

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