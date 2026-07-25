#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पिस्तौल निकालने वाले ये भूल गए...', सपा कार्यकर्ताओं पर बंदूक तानी तो भड़के अखिलेश यादव

'पिस्तौल निकालने वाले ये भूल गए...', सपा कार्यकर्ताओं पर बंदूक तानी तो भड़के अखिलेश यादव

UP News: अलीगढ़ में जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल ली, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया आई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 25 Jul 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पिस्तौल निकालने के मामले पर सियासत गर्म हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पिस्तौल निकाल रहे हैं वो भूल गए हैं कि अगर उनकी पढ़ाई रुकी होती तो वो ये नौकरी नहीं कर रहे होते. 

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अलीगढ़ पुलिस का वीडियो शेयर किया, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे. इस बीच जब सपा के महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी अपनी पिस्तौल निकाल लेता हैं. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को गुस्सा भड़क गया और माहौल तनाव पूर्ण हो गया. 

सपा मुखिया ने इसे लेकर निशाना साधते हुए कहा- 'पिस्तौल निकालनेवाले ये भूल गये कि अगर उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती, तो ये पुलिस की नौकरी इनके हाथ न आती. विश्वविद्यालय हमेशा आक्रांताओं ने तोड़े हैं, और कुछ नहीं कहना है.' 

अलीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान निकाली पिस्तौल

दरअसल ये घटना शुक्रवार की है जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने से बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान जब वो पुतला फूंकने की ओर बढ़े तो इंस्पेक्टर सिविल लाइन सत्यवीर सिंह ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. सपा नेताओं का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उनसे बदसलूकी की और गाली गलौज करते हुए उन्हें बंद करने की धमकी दी. विरोध बढ़ा तो इंस्पेक्टर से पिस्तौल निकाल ली. 

सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- FRUIT के इलाज से कोई...

बता दें कि समाजवादी पार्टी रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. इससे पर सपा के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 जुलाई को इस संबंध में रामपुर जिला प्रशासन से मुलाकात कर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए ज्ञापन भी दिया था और आज भी सपा के नौ सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलने रामपुर जाएगा. 

यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Jauhar University Akhilesh Yadav Up News Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पिस्तौल निकालने वाले ये भूल गए...', सपा कार्यकर्ताओं पर बंदूक तानी तो भड़के अखिलेश यादव
'पिस्तौल निकालने वाले ये भूल गए...', सपा कार्यकर्ताओं पर बंदूक तानी तो भड़के अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांवड़ यात्रा से पहले जीटी रोड पर बुलडोजर एक्शन, NHAI और पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान
कांवड़ यात्रा से पहले जीटी रोड पर बुलडोजर एक्शन, NHAI और पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तुर्क बिरादरी के लोग नहीं पढ़ने दे रहे नमाज', संभल में पिछड़े मुस्लिम परिवार ने DM से लगाई गुहार
'तुर्क बिरादरी के लोग नहीं पढ़ने दे रहे नमाज', संभल में पिछड़े मुस्लिम परिवार ने DM से लगाई गुहार
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
बॉलीवुड
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात
क्रिकेट
क्या दूसरे टी20 में डेब्यू करेंगे प्रभसिमरन सिंह? श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल
क्या दूसरे टी20 में डेब्यू करेंगे प्रभसिमरन सिंह? श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल
बॉलीवुड
Friday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
इंडिया
Explained: AAP, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और! CJP के राजनीति में आने से किसे सबसे ज्यादा खतरा?
AAP, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और! CJP के राजनीति में आने से किसे ज्यादा खतरा?
शिक्षा
MBBS in Russia: रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
टेक्नोलॉजी
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget