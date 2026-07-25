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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'UP पुलिस अपना समय हमारे...', जंतर-मंतर पर खाना खिला रहे जुनैद के परिवार की अरेस्टिंग पर CJP

'UP पुलिस अपना समय हमारे...', जंतर-मंतर पर खाना खिला रहे जुनैद के परिवार की अरेस्टिंग पर CJP

Jantar Mantar Protest Junaid: जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने मोहम्मद जुनैद के घर पर छापा मारा है. पुलिस ने उनके पिता और नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jul 2026 09:00 AM (IST)
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जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने मोहम्मद जुनैद के घर पर छापा मारा है. जुनैद एक वॉलंटियर हैं जो जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को खाना और पानी पहुंचा रहे थे. दावा है कि पुलिस ने उनके पिता और नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया है. मेरठ में जुनैद की बहन के ससुर और देवर को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है.

इन दावों के बीच अब मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. अपराधियों के पीछे भागने के बजाय, यूपी पुलिस अपना समय हमारे वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद के पीछे बर्बाद कर रही है, जो लोगों को खाना-पानी मुहैया करा रहे हैं. अब वे यूपी में उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं.

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परिवार को पीड़ित नहीं होने देंगे- सीजेपी 

वहीं सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हमारी टीम उनके संपर्क में है और हम उन्हें या उनके परिवार को कभी भी पीड़ित नहीं होने देंगे. इस सरकार का असहमति पर बर्ताव अब चौंकाने वाला नहीं रहा, लेकिन हम इन कायरों से डरने वाले नहीं हैं. पुलिस की हर गैरकानूनी कार्रवाई को अदालतों में चुनौती दी जाएगी.

मामले पर मोहम्मद जुनैद ने क्या कहा?

यूपी पुलिस की कार्रवाई पर मोहम्मद जुनैद ने कहा, "शाम में मेरे घर पर पुलिस आई. मेरे पिता को उठाकर ले गए. वहीं मेरठ में मेरी बहन रहती है उनके ससुर और उनके देवर को उठा ले गई है." जुनैद का दावा है कि मेरे भाई-बहन समेत सबकी पासबुक, आधार कार्ड जब्त कर लिए गए. पुलिस का कहना है कि मुझे (जुनैद) लाकर दो तो छोड़ देंगे." उन्होंने कहा, "मैं शून्य अपराधी हूं. मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं लोगों की यहां सिर्फ सेवा क्यों कर रहा हूं.

20 जून से लोगों को खाना खिला रहे हैं जुनैद

जंतर-मंतर पर 20 जून से शुरू हुए इस विरोध के बाद से ही मोहम्मद जुनैद लोगों को वहां खाना खिला रहे हैं. जुनैद का कहना है कि अगर युवाओं को अंधकार में धकेला जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा. इस बीच जेएनयू की छात्र नेता दानिश अली ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोहम्मद जुनैद के घर पर छापा मारा, जो कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के पहले दिन से ही प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे थे. 

आरोप यह भी है कि छापे के दौरान जुनैद के पिता और नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जुनैद की बहन के घर पर भी छापा मारा और उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लिया. आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जुनैद के परिवार को निशाना बना रही है. इस कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ सरकार की कथित कार्रवाइयों की भी निंदा की.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Ghaziabad News UP NEWS UP Police DELHI NEWS Mohammad Junaid
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