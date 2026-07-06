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अखिलेश यादव पर सीएम योगी के जुबानी हमलों के बीच डिंपल यादव इस अंदाज में दे रहीं जवाब! इन तस्वीरों ने बयां की सियासी कहानी
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा चीफ अखिलेश यादव के बीच सियासी बयानों ने राज्य का सियासी माहौल गर्म कर दिया है.
सीएम योगी आदित्यनाथ, डिंपल यादव और अखिलेश यादव
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Published at : 06 Jul 2026 11:15 AM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
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