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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव पर सीएम योगी के जुबानी हमलों के बीच डिंपल यादव इस अंदाज में दे रहीं जवाब! इन तस्वीरों ने बयां की सियासी कहानी

अखिलेश यादव पर सीएम योगी के जुबानी हमलों के बीच डिंपल यादव इस अंदाज में दे रहीं जवाब! इन तस्वीरों ने बयां की सियासी कहानी

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा चीफ अखिलेश यादव के बीच सियासी बयानों ने राज्य का सियासी माहौल गर्म कर दिया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 06 Jul 2026 11:18 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा चीफ अखिलेश यादव के बीच सियासी बयानों ने राज्य का सियासी माहौल गर्म कर दिया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ, डिंपल यादव और अखिलेश यादव

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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव के पहले सियासत धर्म की धार तेज कर रही है. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक ओर जहां समाजवादी पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है.
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव के पहले सियासत धर्म की धार तेज कर रही है. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक ओर जहां समाजवादी पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है.
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वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमले तेज कर रहे हैं. अब इन सियासी हमलों का जवाब अखिलेश तो दे रही हैं, इसमें उनका साथ कन्नौज सांसद की पत्नी डिंपल यादव भी दे रहीं हैं.
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमले तेज कर रहे हैं. अब इन सियासी हमलों का जवाब अखिलेश तो दे रही हैं, इसमें उनका साथ कन्नौज सांसद की पत्नी डिंपल यादव भी दे रहीं हैं.
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दरअसल, राम मंदिर मामले में अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जून को कहा था- मैं कल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान पढ़ रहा था. वे कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी. आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे. राम भक्तों पर गोली आप ही सरकार ने चलाई थी. सपा की सरकार ने. आज जब अयोध्या त्रेतायुग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है.अब मथुरा की बात करिए.
दरअसल, राम मंदिर मामले में अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जून को कहा था- मैं कल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान पढ़ रहा था. वे कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी. आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे. राम भक्तों पर गोली आप ही सरकार ने चलाई थी. सपा की सरकार ने. आज जब अयोध्या त्रेतायुग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है.अब मथुरा की बात करिए.
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सीएम ने कहा था कि अगर सचमुत अपने आप को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोलिए. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए.आप में हिम्मत नहीं है, मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास लिए हो, अयोध्या, मथुरा, काशी की पहचान के लिए हो.
सीएम ने कहा था कि अगर सचमुत अपने आप को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोलिए. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए.आप में हिम्मत नहीं है, मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास लिए हो, अयोध्या, मथुरा, काशी की पहचान के लिए हो.
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अब इन बयानों पर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वह तो कह ही रहे हैं उसका जवाब प्रतीकों में खुद डिंपल भी दे रहीं हैं.
अब इन बयानों पर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वह तो कह ही रहे हैं उसका जवाब प्रतीकों में खुद डिंपल भी दे रहीं हैं.
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वह बीते कुछ दिनों में न सिर्फ वाराणसी गईं, बल्कि भंडारे का भी आयोजन किया. डिंपल के इन दौरों से यह संकेत मिल रहे हैं कि वह अपने अंदाज में सीएम योगी के बयानों का जवाब दे रहीं हैं.
वह बीते कुछ दिनों में न सिर्फ वाराणसी गईं, बल्कि भंडारे का भी आयोजन किया. डिंपल के इन दौरों से यह संकेत मिल रहे हैं कि वह अपने अंदाज में सीएम योगी के बयानों का जवाब दे रहीं हैं.
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1 जुलाई को डिंपल ने वाराणसी दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था कि काशी में बाबा विश्वनाथ, काल भैरव एवं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना. हर हर महादेव!
1 जुलाई को डिंपल ने वाराणसी दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था कि काशी में बाबा विश्वनाथ, काल भैरव एवं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना. हर हर महादेव!
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इससे पहले 23 जून को डिंपल ने सपरिवार भंडारे में हिस्सा लिया था. उनके साथ उनकी बेटियां भी थीं.
इससे पहले 23 जून को डिंपल ने सपरिवार भंडारे में हिस्सा लिया था. उनके साथ उनकी बेटियां भी थीं.
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डिंपल ने भंडारे की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था- बड़े मंगल पर दर्शन व भंडारे में सेवा के सौभाग्यशाली क्षण. हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे.
डिंपल ने भंडारे की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था- बड़े मंगल पर दर्शन व भंडारे में सेवा के सौभाग्यशाली क्षण. हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे.
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सीएम योगी के आरोपों का जवाब अखिलेश भी देते रहे हैं. बीते दिनों एक बयान में अखिलेश ने कहा था कि मर्यादा का पहला नाम श्री राम और दूसरा संविधान है.
सीएम योगी के आरोपों का जवाब अखिलेश भी देते रहे हैं. बीते दिनों एक बयान में अखिलेश ने कहा था कि मर्यादा का पहला नाम श्री राम और दूसरा संविधान है.
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अखिलेश के इस बयान पर AIMIM ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी. प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा था कि सपा प्रमुख अखिलेश समाजवाद को त्यागकर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते को अपना चुके हैं बीजेपी से मिलकर, अब योगी और अखिलेश की भाषा में कोई फर्क नहीं है यह दोनों एक आस्था को सुप्रीम मानते हैं जो भारत के संविधान के अनुसार गलत है और अखिलेश का बयान मुसलमान की आंख खोलने वाला है कि उनको मुसलमान के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है उनको सिर्फ एक धर्म की आस्था की चिंता है.
अखिलेश के इस बयान पर AIMIM ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी. प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा था कि सपा प्रमुख अखिलेश समाजवाद को त्यागकर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते को अपना चुके हैं बीजेपी से मिलकर, अब योगी और अखिलेश की भाषा में कोई फर्क नहीं है यह दोनों एक आस्था को सुप्रीम मानते हैं जो भारत के संविधान के अनुसार गलत है और अखिलेश का बयान मुसलमान की आंख खोलने वाला है कि उनको मुसलमान के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है उनको सिर्फ एक धर्म की आस्था की चिंता है.
Published at : 06 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Dimple Yadav Akhilesh Yadav Up News Up Politics YOGI ADITYANATH

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