दरअसल, राम मंदिर मामले में अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जून को कहा था- मैं कल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान पढ़ रहा था. वे कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी. आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे. राम भक्तों पर गोली आप ही सरकार ने चलाई थी. सपा की सरकार ने. आज जब अयोध्या त्रेतायुग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है.अब मथुरा की बात करिए.