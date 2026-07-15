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Noida Mamura Fire: नोएडा के ममूरा गांव में लगी भीषण आग, डरा देंगी तस्वीरें, सामने आई ये वजह
Noida Mamura Fire: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के ममूरा गांव में आग लगने की घटना के बाद 2 लोगों की मौत हो गई. 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कराया गया.
नोएडा के ममूरा गांव में लगी आग
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Published at : 15 Jul 2026 02:44 PM (IST)
Tags :FIRE Noida Police UP NEWS NOIDA NEWS
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