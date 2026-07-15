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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida Mamura Fire: नोएडा के ममूरा गांव में लगी भीषण आग, डरा देंगी तस्वीरें, सामने आई ये वजह

Noida Mamura Fire: नोएडा के ममूरा गांव में लगी भीषण आग, डरा देंगी तस्वीरें, सामने आई ये वजह

Noida Mamura Fire: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के ममूरा गांव में आग लगने की घटना के बाद 2 लोगों की मौत हो गई. 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कराया गया.

Written By : बलराम पांडेय  | Updated at : 15 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Noida Mamura Fire: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के ममूरा गांव में आग लगने की घटना के बाद 2 लोगों की मौत हो गई. 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कराया गया.

नोएडा के ममूरा गांव में लगी आग

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नोएडा के फेज-3 थाना क्षेत्र के मामूरा गांव (सेक्टर-66) स्थित एक इमारत के बेसमेंट में खड़ी इलेक्ट्रिक बाइक में कथित स्पार्किंग के बाद भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने बेसमेंट में खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इमारत में अफरा-तफरी मच गई और करीब 50 परिवार अंदर फंस गए.
नोएडा के फेज-3 थाना क्षेत्र के मामूरा गांव (सेक्टर-66) स्थित एक इमारत के बेसमेंट में खड़ी इलेक्ट्रिक बाइक में कथित स्पार्किंग के बाद भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने बेसमेंट में खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इमारत में अफरा-तफरी मच गई और करीब 50 परिवार अंदर फंस गए.
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सूचना मिलते ही फायर विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.Add. CP लॉ एंड आर्डर राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सूचना मिलते ही फायर विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.Add. CP लॉ एंड आर्डर राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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पुलिस के अनुसार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया.
पुलिस के अनुसार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया.
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डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में बेसमेंट में खड़ी बाइक में आग लगने के बाद अन्य वाहनों में भी आग फैलने की बात सामने आई है. मामले में लापरवाही पाए जाने पर लीज होल्डर को हिरासत में लिया गया है.
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में बेसमेंट में खड़ी बाइक में आग लगने के बाद अन्य वाहनों में भी आग फैलने की बात सामने आई है. मामले में लापरवाही पाए जाने पर लीज होल्डर को हिरासत में लिया गया है.
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वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने, राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने, घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पूरे घटनाक्रम की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं.
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने, राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने, घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पूरे घटनाक्रम की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं.
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प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
Published at : 15 Jul 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
FIRE Noida Police UP NEWS NOIDA NEWS

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