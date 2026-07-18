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गाजियाबाद में अपनी बहन से मिलने उनके घर पहुंचे CM योगी, बच्चों संग खिंचवाई फोटो; देखें तस्वीर
Ghaziabad News: सीएम योगी शुक्रवार (17 जुलाई) को अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मुलाकात करने गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के घरौंडा सोसाइटी पहुंचे. जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे तक का समय व्यतीत किया .
व्यस्त कार्यक्रम के बाद बहन के घर पहुंचे CM योगी
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Published at : 18 Jul 2026 01:10 PM (IST)
Tags :Ghaziabad News UP NEWS YOGI ADITYANATH
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