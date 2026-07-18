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गाजियाबाद में अपनी बहन से मिलने उनके घर पहुंचे CM योगी, बच्चों संग खिंचवाई फोटो; देखें तस्वीर

Ghaziabad News: सीएम योगी शुक्रवार (17 जुलाई) को अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मुलाकात करने गाजियाबाद के राजनगर एक्‍सटेंशन के घरौंडा सोसाइटी पहुंचे. जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे तक का समय व्यतीत किया .

Written By : विपिन तोमर  | Updated at : 18 Jul 2026 01:10 PM (IST)
Ghaziabad News: सीएम योगी शुक्रवार (17 जुलाई) को अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मुलाकात करने गाजियाबाद के राजनगर एक्‍सटेंशन के घरौंडा सोसाइटी पहुंचे. जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे तक का समय व्यतीत किया .

व्यस्त कार्यक्रम के बाद बहन के घर पहुंचे CM योगी

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर अपनी बहन के घर पहुंचे. उनकी बहन पुष्पा चौधरी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में घरौंडा सोसाइटी में रहती है. वहीं कुछ दिन पहले उनके पति का देहांत हो गया था. उनके दो बेटे भी हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर अपनी बहन के घर पहुंचे. उनकी बहन पुष्पा चौधरी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में घरौंडा सोसाइटी में रहती है. वहीं कुछ दिन पहले उनके पति का देहांत हो गया था. उनके दो बेटे भी हैं.
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सोसाइटी निवासियों ने योगी आदित्यनाथ के स्वागत में जय श्रीराम और योगी योगी के नारे लगाए. इसके बाद सोसाइटी के बच्चों और लोगों के अनुरोध पर उन्होंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई.
सोसाइटी निवासियों ने योगी आदित्यनाथ के स्वागत में जय श्रीराम और योगी योगी के नारे लगाए. इसके बाद सोसाइटी के बच्चों और लोगों के अनुरोध पर उन्होंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई.
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सीएम योग बहन से मुलाकत कर रात में पीडब्‍ल्‍यूडी के गेस्‍ट हाउस पहुंचे. जहां उन्होंने रातभर आराम कर भोजन भी किया. वहां रुकने के बाद सीएम ने आज (18 जुलाई) सुबह दूधेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया.
सीएम योग बहन से मुलाकत कर रात में पीडब्‍ल्‍यूडी के गेस्‍ट हाउस पहुंचे. जहां उन्होंने रातभर आराम कर भोजन भी किया. वहां रुकने के बाद सीएम ने आज (18 जुलाई) सुबह दूधेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया.
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मुख्यमंत्री शुक्रवार (17 जुलाई) देर शाम अपनी बहन के हर पहुंचे थे, जो राजनगर एक्सटेंशन स्थित एमजीआई घरौंदा सोसायटी में हैं. वहां उन्होंने लगभग एक घंटे तक का समय बिताया, जिसके बाद वह गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए.
मुख्यमंत्री शुक्रवार (17 जुलाई) देर शाम अपनी बहन के हर पहुंचे थे, जो राजनगर एक्सटेंशन स्थित एमजीआई घरौंदा सोसायटी में हैं. वहां उन्होंने लगभग एक घंटे तक का समय बिताया, जिसके बाद वह गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए.
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सीएम सीएम योगी आदित्‍यनाथ के आगमन पर पूरी सोसायटी में सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम किया गया था और उनके सुरक्षाकर्मियों को हर जगह तैनात किया गया था. वहीं इसे पहले वे मुरादनगर में पूर्व मंत्री रहे राजपाल त्‍यागी की प्रथम पुण्‍यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने गए थे.
सीएम सीएम योगी आदित्‍यनाथ के आगमन पर पूरी सोसायटी में सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम किया गया था और उनके सुरक्षाकर्मियों को हर जगह तैनात किया गया था. वहीं इसे पहले वे मुरादनगर में पूर्व मंत्री रहे राजपाल त्‍यागी की प्रथम पुण्‍यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने गए थे.
Published at : 18 Jul 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS YOGI ADITYANATH

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