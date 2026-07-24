'जनता को परेशान किया तो...', बस्ती में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अफसरों को चेतावनी
Basti News In HIndi: बस्ती दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के समक्ष संगठन और कार्यकर्ताओं का गुबार फूट पड़ा.
उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की आड़ में मनमानी कर रहे प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आर-पार का मोर्चा खोल दिया है. बस्ती दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के समक्ष संगठन और कार्यकर्ताओं का गुबार फूट पड़ा.
जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री को जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हुए स्पष्ट किया कि कुछ भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली के कारण सरकार की स्वच्छ छवि धूमिल हो रही है.
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बंद कमरे में हुई चर्चा
प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री सीधे भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के आवास पहुंचे, जहां बंद कमरे में सांगठनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने प्रभारी मंत्री को जानकारी दी कि संगठन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह मुस्तैद और सक्रिय है.
हालाँकि, उन्होंने प्रशासनिक ढिलाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जिले के कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी पर आमादा हैं. वे सरकार की पारदर्शी मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं, जिससे जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही हैं. जनहित के कार्यों में टालमटोल और निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने से आम जनता बेहाल है.
सर्किट हाउस में हुई बैठक
जिलाध्यक्ष के आवास के बाद प्रभारी मंत्री का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई. बैठक में कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के बयानों का पुरजोर समर्थन करते हुए उन विभागों की सूची सामने रखी, जहां जनता को सबसे अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. कहा बस्ती विकास प्राधिकरण (BDA), नगर पालिका व नगर पंचायत में विकास कार्यों और नक्शा स्वीकृति में आम नागरिकों को परेशान करने की शिकायत प्रभारी मंत्री से की गई है.
कार्यकर्ताओं की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही बेहद सख्त नजर आए. उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रभारी मंत्री ने कहा संगठन का कार्यकर्ता ही सरकार की रीढ़ है. यदि कोई अधिकारी जनहित के कार्यों में अड़ंगा लगाएगा या जनता को अनावश्यक परेशान करेगा, तो उसके खिलाफ तत्काल और कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे. प्रशासनिक व्यवस्था में जल्द ही बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
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