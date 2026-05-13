भाई प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे सपा चीफ

छोटे भाई प्रतीक यादव के अचानक हुए निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है. अखिलेश यादव ने अपने भाई की तस्वीर शेयर कर एक्स पोस्ट में लिखा है, "प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे. विनम्र श्रद्धांजलि."

बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) पहुंच रहे हैं, जहां प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम होना है. इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने भी अपने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं.

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सैफई में पसरा मातम

बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव के निधन के बाद से इटावा से लेकर सैफई तक सन्नाटा पसर गया है. प्रतीक की मौत की सूचना मिलने पर सभी स्तब्ध हैं. किसी के पास बोलने को कुछ नहीं है. लोगों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उनके बेटों के जरिए उन्हें याद रखा जाता रहा है. आज उनके छोटे बेटे की मौत से शोक की लहर छा गई है.

प्रतीक यादव को मृत अवस्था में लाया गया

सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर डीसी पांडेय ने बताया कि प्रतीक यादव को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. उनके साथ उनके रिश्तेदार मौजूद थे. चिकित्सकों ने देखा तो उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी.

जानकारी के लि बता दें कि प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. प्रतीक सक्रिय राजनीति से काफी हद तक दूर रहे. इसी साल जनवरी में प्रतीक यादव ने ऐलान किया था कि वह अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देंगे. हालांकि, यह मुद्दा आगे नहीं बढ़ा. हाल ही में प्रतीक और अपर्णा अपने बच्चों के साथ नजर आए थे. अपर्णा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से परिवार की तस्वीर शेयर की थी.