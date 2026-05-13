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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPrateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'कुछ दिन पहले ही...'

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'कुछ दिन पहले ही...'

Akhilesh Yadav on Prateek Yadav: अखिलेश यादव का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही प्रतीक से सेहत का ध्यान रखने की बात कही थी. जो कानूनी तौर पर कहा जाएगा, वही बात मानेंगे.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 13 May 2026 10:20 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रतीक से मुलाकात की ती और उस समय उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी थी. 

प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम लखनऊ के KGMU में हुआ, जहां अभी अखिलेश यादव मौजूद हैं. यहां बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं. स्वाभाविक है कि जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग बात को मानेंगे."

'बहुत अच्छा लड़का था प्रतीक'- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने यह जानकारी भी दी कि कुछ दिन पहले ही वे अपने छोटे भाई प्रतीक से मिले थे. उस दौरान उन्होंने प्रतीक से कहा था कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कारोबार को आगे बढ़ाएं. कभी कभी आर्थिक संकट आने से या कारोबार में हुए नुकसान से वह दुखी हो जाते थे. अखिलेश यादव ने कहा, "बहुत अच्छा लड़का था प्रतीक. जो कानूनी रास्ता हैं वो हम अपनाएंगे."

'बचपन से ही सेहत का ख्याल रखता था प्रतीक'- अखिलेश

कभी कभी आर्थिक संकट आने से या कारोबार में हुए नुकसान से वह दुखी हो जाते थे. बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति ख्याल था. वह जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहता था. अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता था. यह बहुत दुख की बात है कि आज वह हमारे बीच नहीं है.

यह भी पढ़ें: Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव को थी फेफड़ों से जुड़ी यह गंभीर बीमारी, 38 साल की उम्र में अचानक हुआ निधन

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 13 May 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Prateek Yadav Akhilesh Yadav
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