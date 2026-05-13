Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'कुछ दिन पहले ही...'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रतीक से मुलाकात की ती और उस समय उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी थी.

प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम लखनऊ के KGMU में हुआ, जहां अभी अखिलेश यादव मौजूद हैं. यहां बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं. स्वाभाविक है कि जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग बात को मानेंगे."

'बहुत अच्छा लड़का था प्रतीक'- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने यह जानकारी भी दी कि कुछ दिन पहले ही वे अपने छोटे भाई प्रतीक से मिले थे. उस दौरान उन्होंने प्रतीक से कहा था कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कारोबार को आगे बढ़ाएं. कभी कभी आर्थिक संकट आने से या कारोबार में हुए नुकसान से वह दुखी हो जाते थे. अखिलेश यादव ने कहा, "बहुत अच्छा लड़का था प्रतीक. जो कानूनी रास्ता हैं वो हम अपनाएंगे."

VIDEO | Lucknow, Uttar Pradesh: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav visited the Post Mortem House at KGMU, where Prateek Yadav’s body has been kept for post-mortem examination.



He says, “I always told him to take care of his health and continue to work towards progress of his… pic.twitter.com/z5y1913YMY — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026

'बचपन से ही सेहत का ख्याल रखता था प्रतीक'- अखिलेश

कभी कभी आर्थिक संकट आने से या कारोबार में हुए नुकसान से वह दुखी हो जाते थे. बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति ख्याल था. वह जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहता था. अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता था. यह बहुत दुख की बात है कि आज वह हमारे बीच नहीं है.

यह भी पढ़ें: Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव को थी फेफड़ों से जुड़ी यह गंभीर बीमारी, 38 साल की उम्र में अचानक हुआ निधन