प्रतीक यादव को थी फेफड़ों से जुड़ी यह गंभीर बीमारी, 38 साल की उम्र में अचानक हुआ निधन

अपर्णा यादव के पति और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के अचानक निधन से सभी हैरान हैं. महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने बुधवार, 13 मई की सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी. सूत्रों की मानें तो घर पर ही प्रतीक यादव के शरीर में हलचल नहीं देखी जा सकी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया था.

सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. सूत्रों की मानें तो प्रतीक यादव को लंग्स से जुड़ी गंभीर बीमारी थी. उनके फेफड़ों में क्लॉट था और उनका इलाज लंबे समय से मेदांता अस्पताल में चल रहा था.