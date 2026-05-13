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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPrateek Yadav Death: 'जी मैं घर पर था...' प्रतीक यादव के निधन के बाद इस शख्स ने किया बड़ा दावा

Prateek Yadav Death: 'जी मैं घर पर था...' प्रतीक यादव के निधन के बाद इस शख्स ने किया बड़ा दावा

Prateek Yadav Death News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार, 13 मई को निधन हो गया. वह बीते कुछ दिनों से बीमार बताए जा रहे थे.

By : विवेक राय | Updated at : 13 May 2026 09:09 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार, 13 मई को निधन हो गया. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली. 

प्रतीक की तबीयत खराब होने के बाद उनके घर आए एक शख्स ने अहम जानकारी दी. एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जी मैं घर पर था. मैं पांच बजे घर पहुंचा और वहां से सीधे सिविल अस्पताल आ गए.तबीयत खराब थी तभी मैं पहुंचा था.  यहां डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बच पाए. उधर सूत्रों के अनुसार करीब 20 लड़के प्रतीक को अस्पताल लेकर आए थे.

वहीं निधन के बाद अब प्रतीक के शव के पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी गई है. चीफ मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है जिसमें 3-4 डॉक्टर हैं. प्रतीक के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी. 

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सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक का कोई इलाज नहीं हुआ. वह यहां मृत लाए गए थे.  सुबह 6.55 पर प्रतीक को यहां लाया गया. उस समय उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टर्स ने उनके वाइटल्स की जांच की और उन्हें डेड डिक्लेयर किया.  उनकी तबीयत बहुत खराब थी. यहां देखा गया तो वह मृत अवस्था में थे.

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उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने शोक संदेश में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है. विनम्र श्रद्धांजलि.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ओम शांति.’’ 

Published at : 13 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Aparna Yadav Prateek Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS
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