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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, तीन युवकों की मौत

सिरोही: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, तीन युवकों की मौत

राजस्थान के सिरोही जिले के आबूरोड के रीको थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 04 Nov 2026 12:08 PM (IST)
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राजस्थान के सिरोही जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आबूरोड के रीको थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. मावल कट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.

आबूरोड से पालनपुर की ओर जा रहा था ट्रक

रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत के अनुसार, ट्रक आबूरोड से पालनपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान मावल कट के पास ट्रक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. बाइक पर तीन युवक सवार थे. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं, मावल चौकी प्रभारी भवानीसिंह सोढ़ा भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.

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अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

पुलिस ने स्थानीय मदद और एंबुलेंस की सहायता से तीनों घायलों को तत्काल राजकीय उप जिला अस्पताल, आबूरोड पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. फिलहाल मृतकों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

एक ही बाइक पर सवार तीन युवकों की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे के बाद पुलिस दुर्घटना के कारणों और ट्रक से जुड़ी जानकारी जुटा रही है. साथ ही मृतकों की पहचान के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. पहचान होने के बाद उनके परिजनों को सूचना देने सहित आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

मावल कट के पास हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी.

Published at : 04 Nov 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT
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