हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराजस्थानभरतपुर में बिताएं सर्दियों की छुट्टियां, केवलादेव नेशनल पार्क, ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल मोह लेंगे मन

भरतपुर में बिताएं सर्दियों की छुट्टियां, केवलादेव नेशनल पार्क, ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल मोह लेंगे मन

Bharatpur News: सर्दियों की छुट्टियों में राजस्थान का भरतपुर एक अच्छा विकल्प है. यहां केवलादेव नेशनल पार्क में विदेशी पक्षियों को देखा जा सकता है. यह प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का मिश्रण है.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर  | Updated at : 24 Dec 2025 11:06 PM (IST)
Bharatpur News: सर्दियों की छुट्टियों में राजस्थान का भरतपुर एक अच्छा विकल्प है. यहां केवलादेव नेशनल पार्क में विदेशी पक्षियों को देखा जा सकता है. यह प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का मिश्रण है.

राजस्थान के भरतपुर जिले मे भी कई प्राकृतिक , ऐतिहासिक ,सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है जहां छुट्टियों को यादगार बनाया जा सकता है. भरतपुर घूमने के लिए केवलादेव नेशनल पार्क ,लोहागढ़ किला , राजकीय संग्रहालय , प्राचीन गंगा मंदिर ,बांके बिहारी जी मंदिर जैसी जगह है जो प्रकृति आध्यात्मिक और इतिहास का अच्छा मिश्रण है. 

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की नगरी जहां देश - विदेश के पक्षियों की अठखेलियों को निहारने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते है. केवलादेव पार्क सन 1850 में राजा महाराजाओं की शिकारगाह के रूप में हुआ करता था जहां राजा महाराजा बड़े पैमाने पर पक्षियों का शिकार करते थे. वर्ष 1976 में केवलादेव पार्क को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला था और उसके बाद वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया. केवलादेव साइबेरियन सारस दुर्लभ पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया.
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की नगरी जहां देश - विदेश के पक्षियों की अठखेलियों को निहारने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते है. केवलादेव पार्क सन 1850 में राजा महाराजाओं की शिकारगाह के रूप में हुआ करता था जहां राजा महाराजा बड़े पैमाने पर पक्षियों का शिकार करते थे. वर्ष 1976 में केवलादेव पार्क को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला था और उसके बाद वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया. केवलादेव साइबेरियन सारस दुर्लभ पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया.
भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है. केवलादेव पार्क में सात समंदर पार साइबेरिया से सारस उड़ान भरकर आते थे. पार्क में पक्षियों के अलावा हिरन ,नीलगाय ,अजगर सांप भी देखने को मिलते है. पार्क में अफगानिस्तान ,तुर्कमेनिस्तान ,चीन से भी बड़ी संख्या में पक्षी आते है.
भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है. केवलादेव पार्क में सात समंदर पार साइबेरिया से सारस उड़ान भरकर आते थे. पार्क में पक्षियों के अलावा हिरन ,नीलगाय ,अजगर सांप भी देखने को मिलते है. पार्क में अफगानिस्तान ,तुर्कमेनिस्तान ,चीन से भी बड़ी संख्या में पक्षी आते है.
Published at : 24 Dec 2025 11:06 PM (IST)
