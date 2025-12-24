एक्सप्लोरर
भरतपुर में बिताएं सर्दियों की छुट्टियां, केवलादेव नेशनल पार्क, ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल मोह लेंगे मन
Bharatpur News: सर्दियों की छुट्टियों में राजस्थान का भरतपुर एक अच्छा विकल्प है. यहां केवलादेव नेशनल पार्क में विदेशी पक्षियों को देखा जा सकता है. यह प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का मिश्रण है.
राजस्थान के भरतपुर जिले मे भी कई प्राकृतिक , ऐतिहासिक ,सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है जहां छुट्टियों को यादगार बनाया जा सकता है. भरतपुर घूमने के लिए केवलादेव नेशनल पार्क ,लोहागढ़ किला , राजकीय संग्रहालय , प्राचीन गंगा मंदिर ,बांके बिहारी जी मंदिर जैसी जगह है जो प्रकृति आध्यात्मिक और इतिहास का अच्छा मिश्रण है.
