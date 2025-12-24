भरतपुर में बिताएं सर्दियों की छुट्टियां, केवलादेव नेशनल पार्क, ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल मोह लेंगे मन

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की नगरी जहां देश - विदेश के पक्षियों की अठखेलियों को निहारने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते है. केवलादेव पार्क सन 1850 में राजा महाराजाओं की शिकारगाह के रूप में हुआ करता था जहां राजा महाराजा बड़े पैमाने पर पक्षियों का शिकार करते थे. वर्ष 1976 में केवलादेव पार्क को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला था और उसके बाद वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया. केवलादेव साइबेरियन सारस दुर्लभ पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया.