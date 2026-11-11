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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात

जयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात

जयपुर में आज एक ज्वेलरी शोरूम में चाकू की नोक पर करीब 80 लाख रुपए के सोने के गहने लूट लिए गए. पहले सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया, फिर महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर कीमती गहने निकलवाए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Nov 2026 11:28 AM (IST)
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जयपुर के वैशाली नगर जैसे व्यस्त इलाके में आज (11 नवंबर) दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में चाकू की नोक पर करीब 80 लाख रुपए के सोने के गहने लूट लिए गए. पीली टोपी और चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे बदमाश ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया. पहले सिक्योरिटी गार्ड को धमकाकर चुप कराया, फिर महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर कीमती गहने निकलवाए और बैग में भरकर फरार हो गया. पूरी वारदात शोरूम में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

जानकारी के मुताबिक वैशाली नगर स्थित सीरियस ज्वेलर का शोरूम आज सुबह करीब 10 बजे खुला था. उस समय शोरूम में एक महिला कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे. सुबह करीब 10:30 बजे पीली टोपी और चेहरे पर मास्क लगाए एक बदमाश शोरूम में दाखिल हुआ और उसके हाथ में चाकू था.

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पहले गार्ड को धमकाया फिर 80 लाख के गहने लूटकर ले गया

बदमाश ने अंदर आते ही सबसे पहले गार्ड को चाकू दिखाकर धमकाया और उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया. इसके बाद महिला कर्मचारी को चाकू की नोक पर डराया और शोरूम में रखे कीमती गहने निकालने के लिए कहा. डर के चलते महिला कर्मचारी ने गहने निकालकर बदमाश के बैग में भर दिए. इसके बाद आरोपी गहने लेकर मौके से भाग निकला.

शोरूम मैनेजर रोहित के मुताबिक बदमाश करीब 80 लाख रुपए के गहने लूटकर ले गया है. इनमें लगभग 7 से 8 सोने के हार और 30 से 35 सोने की अंगूठियां शामिल हैं. आरोपी बिना नंबर की स्कूटी से आया था. उसने स्कूटी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कर रखी थी और वारदात के बाद पैदल भागकर वहां पहुंचा.

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शोरूम मैनेजर ने एक पूर्व कर्मचारी पर जताया शक 

वारदात की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. आरोपी की तलाश में इलाके में नाकेबंदी भी की गई है. मामले में तीन पुलिस टीमें बनाई गई हैं.

शोरूम मैनेजर ने एक पूर्व कर्मचारी पर शक जताया है. बदमाश जिस तरीके से शोरूम में घुसा और गहने निकलवाए, उससे पुलिस को भी उसके शोरूम के बारे में जानकारी होने की आशंका है. हालांकि आरोपी की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही होगा. दिनदहाड़े हुई इस लूट से इलाके के व्यापारियों में डर का माहौल है. फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं. 

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Nov 2026 11:28 AM (IST)
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