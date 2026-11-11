जयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात

जयपुर के वैशाली नगर जैसे व्यस्त इलाके में आज (11 नवंबर) दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में चाकू की नोक पर करीब 80 लाख रुपए के सोने के गहने लूट लिए गए. पीली टोपी और चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे बदमाश ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया. पहले सिक्योरिटी गार्ड को धमकाकर चुप कराया, फिर महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर कीमती गहने निकलवाए और बैग में भरकर फरार हो गया. पूरी वारदात शोरूम में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

जानकारी के मुताबिक वैशाली नगर स्थित सीरियस ज्वेलर का शोरूम आज सुबह करीब 10 बजे खुला था. उस समय शोरूम में एक महिला कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे. सुबह करीब 10:30 बजे पीली टोपी और चेहरे पर मास्क लगाए एक बदमाश शोरूम में दाखिल हुआ और उसके हाथ में चाकू था.

पहले गार्ड को धमकाया फिर 80 लाख के गहने लूटकर ले गया

बदमाश ने अंदर आते ही सबसे पहले गार्ड को चाकू दिखाकर धमकाया और उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया. इसके बाद महिला कर्मचारी को चाकू की नोक पर डराया और शोरूम में रखे कीमती गहने निकालने के लिए कहा. डर के चलते महिला कर्मचारी ने गहने निकालकर बदमाश के बैग में भर दिए. इसके बाद आरोपी गहने लेकर मौके से भाग निकला.

शोरूम मैनेजर रोहित के मुताबिक बदमाश करीब 80 लाख रुपए के गहने लूटकर ले गया है. इनमें लगभग 7 से 8 सोने के हार और 30 से 35 सोने की अंगूठियां शामिल हैं. आरोपी बिना नंबर की स्कूटी से आया था. उसने स्कूटी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कर रखी थी और वारदात के बाद पैदल भागकर वहां पहुंचा.

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शोरूम मैनेजर ने एक पूर्व कर्मचारी पर जताया शक

वारदात की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. आरोपी की तलाश में इलाके में नाकेबंदी भी की गई है. मामले में तीन पुलिस टीमें बनाई गई हैं.

शोरूम मैनेजर ने एक पूर्व कर्मचारी पर शक जताया है. बदमाश जिस तरीके से शोरूम में घुसा और गहने निकलवाए, उससे पुलिस को भी उसके शोरूम के बारे में जानकारी होने की आशंका है. हालांकि आरोपी की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही होगा. दिनदहाड़े हुई इस लूट से इलाके के व्यापारियों में डर का माहौल है. फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं.