एक्सप्लोरर
कुर्सी, लाठी, व्हीलचेयर...सीकर के बुजुर्ग वोटर्स ने दिखाया जज्बा
राजस्थान में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है. वोटिंग के दौरान बुजुर्ग मतदाताओं में एक अनोखा जज्बा देखने को मिला है.
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के लिए शुक्रवार (11 सितंबर) को सुबह से मतदान स्थलों पर वोटर्स की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस बीच सीकर में अलग नजारा देखने को मिला है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 11 Sep 2026 09:12 PM (IST)
Tags :Sikar News RAJASTHAN NEWS
राजस्थान
9 Photos
CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें
राजस्थान
9 Photos
भरतपुर में बिताएं सर्दियों की छुट्टियां, केवलादेव नेशनल पार्क, ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल मोह लेंगे मन
राजस्थान
10 Photos
जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कार्यक्रम में बोले CM भजनलाल, 'खुद को ब्रांड एंबेसडर मानकर करें काम'
राजस्थान
6 Photos
जयपुर: बेकाबू डंपर ने बरपाया कहर, 12 लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें दर्दनाक मंजर
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राज्य
झारखंड: BJP का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग
राज्य
आजम खान का जिक्र कर अखिलेश यादव का ऐलान, 'सरकार बनने पर...'
राज्य
मुंबई: ऑनलाइन ठगी के रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 दबोचे
राज्य
PG-होटल सुरक्षा पर हर्ष मल्होत्रा का हमला, कांग्रेस-AAP से पूछा हिसाब
Advertisement
राजस्थान
9 Photos
CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें
राजस्थान
9 Photos
भरतपुर में बिताएं सर्दियों की छुट्टियां, केवलादेव नेशनल पार्क, ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल मोह लेंगे मन
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion