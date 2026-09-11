कुर्सी, लाठी, व्हीलचेयर...सीकर के बुजुर्ग वोटर्स ने दिखाया जज्बा

दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त भंवर सिंह, जो गांव में युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अचानक मोटरसाइकिल से गांव लौटते समय एक अवारा सांड की चपेट में आ गए. उनके एक पैर की हड्डी पूरी तरह टूट गई, जिससे खड़ा होना नामुमकिन हो गया. फिर भी उनके दोस्तों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और कुर्सी समेत मतदान केंद्र पहुंचाया, जहां पैर में फ्रैक्चर के बावजूद भंवर सिंह ने मतदान किया.