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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराजस्थानकुर्सी, लाठी, व्हीलचेयर...सीकर के बुजुर्ग वोटर्स ने दिखाया जज्बा

कुर्सी, लाठी, व्हीलचेयर...सीकर के बुजुर्ग वोटर्स ने दिखाया जज्बा

राजस्थान में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है. वोटिंग के दौरान बुजुर्ग मतदाताओं में एक अनोखा जज्बा देखने को मिला है.

Written By : गोविंद बुटोलिया, सीकर  | Updated at : 11 Sep 2026 09:13 PM (IST)
राजस्थान में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है. वोटिंग के दौरान बुजुर्ग मतदाताओं में एक अनोखा जज्बा देखने को मिला है.

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के लिए शुक्रवार (11 सितंबर) को सुबह से मतदान स्थलों पर वोटर्स की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस बीच सीकर में अलग नजारा देखने को मिला है.

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सीकर में निकाय चुनाव के दौरान लोकतंत्र की जो तस्वीरें सामने आईं, वे प्रेरणादायक हैं. यहां उम्र या बीमारी किसी के लिए रुकावट नहीं बनी और बुजुर्ग मतदाता कुर्सी, लाठी और व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र पहुंचे.
सीकर में निकाय चुनाव के दौरान लोकतंत्र की जो तस्वीरें सामने आईं, वे प्रेरणादायक हैं. यहां उम्र या बीमारी किसी के लिए रुकावट नहीं बनी और बुजुर्ग मतदाता कुर्सी, लाठी और व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र पहुंचे.
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सीकर जिले में निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं. ना उम्र आड़े आई, ना बीमारी- लोकतंत्र को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ बुजुर्ग मतदाताओं ने सहारे के तौर पर कुर्सी, लाठी और व्हीलचेयर का सहारा लिया.
सीकर जिले में निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं. ना उम्र आड़े आई, ना बीमारी- लोकतंत्र को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ बुजुर्ग मतदाताओं ने सहारे के तौर पर कुर्सी, लाठी और व्हीलचेयर का सहारा लिया.
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वार्ड 38 में जैन मंदिर के पास रहने वाली 106 वर्षीय गंगा देवी अपने पोते-परपोते के साथ व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचीं और गर्व से वोट डाला. उन्होंने अपनी उम्र बताते हुए कहा,
वार्ड 38 में जैन मंदिर के पास रहने वाली 106 वर्षीय गंगा देवी अपने पोते-परपोते के साथ व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचीं और गर्व से वोट डाला. उन्होंने अपनी उम्र बताते हुए कहा, "110 में से 4 कम, यानी 106 वर्ष पूरे हो गए.” उनका लोकतंत्र के प्रति यह जुनून देखकर हर कोई दंग रह गया.
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मतदान केंद्र से वोट डालने के बाद बुजुर्ग महिला दो युवाओं के साथ अपने घर रवाना हुईं. वोट के प्रति उनका जज्बा देखकर हर कोई हैरान नजर आया.
मतदान केंद्र से वोट डालने के बाद बुजुर्ग महिला दो युवाओं के साथ अपने घर रवाना हुईं. वोट के प्रति उनका जज्बा देखकर हर कोई हैरान नजर आया.
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एक और प्रेरणादायक उदाहरण वार्ड 38 की ही 101 वर्षीय अमर कंवर का रहा, जो अपने परिवार के साथ व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र पहुंचीं. उनके आने से युवा मतदाताओं में अलग ही उत्साह देखा गया.
एक और प्रेरणादायक उदाहरण वार्ड 38 की ही 101 वर्षीय अमर कंवर का रहा, जो अपने परिवार के साथ व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र पहुंचीं. उनके आने से युवा मतदाताओं में अलग ही उत्साह देखा गया.
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दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त भंवर सिंह, जो गांव में युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अचानक मोटरसाइकिल से गांव लौटते समय एक अवारा सांड की चपेट में आ गए. उनके एक पैर की हड्डी पूरी तरह टूट गई, जिससे खड़ा होना नामुमकिन हो गया. फिर भी उनके दोस्तों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और कुर्सी समेत मतदान केंद्र पहुंचाया, जहां पैर में फ्रैक्चर के बावजूद भंवर सिंह ने मतदान किया.
दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त भंवर सिंह, जो गांव में युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अचानक मोटरसाइकिल से गांव लौटते समय एक अवारा सांड की चपेट में आ गए. उनके एक पैर की हड्डी पूरी तरह टूट गई, जिससे खड़ा होना नामुमकिन हो गया. फिर भी उनके दोस्तों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और कुर्सी समेत मतदान केंद्र पहुंचाया, जहां पैर में फ्रैक्चर के बावजूद भंवर सिंह ने मतदान किया.
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इस दौरान एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला भी लाठी के सहारे मतदान केंद्र पहुंचीं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
इस दौरान एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला भी लाठी के सहारे मतदान केंद्र पहुंचीं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
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वहीं एक बुजुर्ग शख्स को एक युवा व्हीलचेयर पर वोट डलवाने के लिए मतदाल स्थल पर लेकर पहुंचा. बुजुर्ग ने पूरे उत्साह के साथ अपने वोट इस्तेमाल किया और अपने घर लौटे.
वहीं एक बुजुर्ग शख्स को एक युवा व्हीलचेयर पर वोट डलवाने के लिए मतदाल स्थल पर लेकर पहुंचा. बुजुर्ग ने पूरे उत्साह के साथ अपने वोट इस्तेमाल किया और अपने घर लौटे.
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मतदान दिवस पर सीकर में दिखीं ये तस्वीरें लोकतंत्र के पर्व को और भी अनोखा बनाती हैं, जहां नागरिकों ने साबित किया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जज्बा दिल में हो, तो रास्ते खुद-ब-खुद बन जाते हैं.
मतदान दिवस पर सीकर में दिखीं ये तस्वीरें लोकतंत्र के पर्व को और भी अनोखा बनाती हैं, जहां नागरिकों ने साबित किया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जज्बा दिल में हो, तो रास्ते खुद-ब-खुद बन जाते हैं.
Published at : 11 Sep 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS

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