कोटा की नहर में डूबने से व्यक्ति की मौत, NDRF-SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

राजस्थान में कोटा शहर के नांता इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. पत्नी के साथ नहर में नहाने उतरा व्यक्ति अचानक पैर फिसलने से पानी के तेज बहाव में बह गया.

पत्नी की आंखों के सामने पति को बहता देख मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते उसे बचाया नहीं जा सका.

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संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

हादसा सुबह करीब 5:30 बजे बायीं मुख्य नहर में हुआ. पार्श्वनाथ सिटी निवासी राजेंद्र उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ नहर में नहा रहे थे. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए. देखते ही देखते पानी की तेज धार उन्हें अपने साथ बहाकर ले गई.

दो किमी दूर मिला शव

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें सक्रिय हो गईं. मौके पर NDRF, SDRF, नगर निगम के गोताखोर और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची. इसके बाद नहर में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद घटनास्थल से करीब डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर राजेंद्र का शव बरामद हुआ.

रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया. नांता थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

प्रतिबंधित क्षेत्र में नहाने से हादसे का खतरा

नगर निगम गोताखोर विष्णु श्रृंगी के अनुसार नहर में पानी का बहाव काफी तेज है. संबंधित स्थान पर नहाने की अनुमति नहीं है और इसे प्रतिबंधित क्षेत्र माना गया है. इसके बावजूद नहर में उतरना जानलेवा साबित हो सकता है. इस हादसे ने एक बार फिर नहरों में सुरक्षा और प्रतिबंधों की अनदेखी से होने वाले खतरों को उजागर कर दिया है.

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