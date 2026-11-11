ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा की नहर में डूबने से व्यक्ति की मौत, NDRF-SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

कोटा की नहर में डूबने से व्यक्ति की मौत, NDRF-SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

कोटा के नांता इलाके में नहर में नहाने के दौरान पैर फिसलने से एक व्यक्ति तेज धार में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई. NDRF और SDRF टीमों ने दो किलोमीटर दूर शव बरामद किया.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 11 Nov 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में  कोटा शहर के नांता इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. पत्नी के साथ नहर में नहाने उतरा व्यक्ति अचानक पैर फिसलने से पानी के तेज बहाव में बह गया. 

पत्नी की आंखों के सामने पति को बहता देख मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते उसे बचाया नहीं जा सका.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
कोटा के सिनेमा हॉल में दबंगई, सिक्योरिटी इंचार्ज को पटककर पीटा, आंख में गंभीर चोट
कोटा के सिनेमा हॉल में दबंगई, सिक्योरिटी इंचार्ज को पटककर पीटा, आंख में गंभीर चोट
राजस्थान
जयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात
जयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात
राजस्थान
सोनिया गांधी की किताब पर सतीश पूनिया बोले, 'उनकी निराशा साफ तौर पर झलक रही है'
सोनिया गांधी की किताब पर सतीश पूनिया बोले, 'उनकी निराशा साफ तौर पर झलक रही है'
राजस्थान
जोधपुर: कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के घर लाखों की चोरी, गहने-नकदी गायब
जोधपुर: कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के घर लाखों की चोरी, गहने-नकदी गायब

यह भी पढ़ें: कोटा के सिनेमा हॉल में दबंगई, सिक्योरिटी इंचार्ज को पटककर पीटा, आंख में गंभीर चोट

संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा 

हादसा सुबह करीब 5:30 बजे बायीं मुख्य नहर में हुआ. पार्श्वनाथ सिटी निवासी राजेंद्र उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ नहर में नहा रहे थे. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए. देखते ही देखते पानी की तेज धार उन्हें अपने साथ बहाकर ले गई.

दो किमी दूर मिला शव 

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें सक्रिय हो गईं. मौके पर NDRF, SDRF, नगर निगम के गोताखोर और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची. इसके बाद नहर में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद घटनास्थल से करीब डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर राजेंद्र का शव बरामद हुआ.

रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया. नांता थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

प्रतिबंधित क्षेत्र में नहाने से हादसे का खतरा

नगर निगम गोताखोर विष्णु श्रृंगी के अनुसार नहर में पानी का बहाव काफी तेज है. संबंधित स्थान पर नहाने की अनुमति नहीं है और इसे प्रतिबंधित क्षेत्र माना गया है. इसके बावजूद नहर में उतरना जानलेवा साबित हो सकता है.  इस हादसे ने एक बार फिर नहरों में सुरक्षा और प्रतिबंधों की अनदेखी से होने वाले खतरों को उजागर कर दिया है.

यह भी पढ़ें: जयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटा के सिनेमा हॉल में दबंगई, सिक्योरिटी इंचार्ज को पटककर पीटा, आंख में गंभीर चोट
कोटा के सिनेमा हॉल में दबंगई, सिक्योरिटी इंचार्ज को पटककर पीटा, आंख में गंभीर चोट
राजस्थान
जयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात
जयपुर: ज्वेलरी शोरूम में 80 लाख की लूट, चाकू दिखाकर निकलवाए गहने, CCTV में कैद वारदात
राजस्थान
सोनिया गांधी की किताब पर सतीश पूनिया बोले, 'उनकी निराशा साफ तौर पर झलक रही है'
सोनिया गांधी की किताब पर सतीश पूनिया बोले, 'उनकी निराशा साफ तौर पर झलक रही है'
राजस्थान
जोधपुर: कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के घर लाखों की चोरी, गहने-नकदी गायब
जोधपुर: कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के घर लाखों की चोरी, गहने-नकदी गायब
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
बिहार
'देश में दो पप्पू', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान से मचा सियासी घमासान
'देश में दो पप्पू', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान से मचा सियासी घमासान
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
बॉलीवुड
Ramayana Box office Live Updates: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 2 बजे तक 459 करोड़ के हुई पार
लाइव: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 2 बजे तक 459 करोड़ के हुई पार
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
एग्रीकल्चर
Basmati Rice: बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
Home Tips
How To Keep Lizards Away: घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका
घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget