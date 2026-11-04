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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबीकानेर के प्रसिद्ध मंदिर पर बनी फिल्म 'देवी विज्ञानम्', 4 दिसंबर को होगी रिलीज

बीकानेर के प्रसिद्ध मंदिर पर बनी फिल्म 'देवी विज्ञानम्', 4 दिसंबर को होगी रिलीज

राजस्थान आस्था के प्रमुख केंद्र मां करणी पर आधारित फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का ट्रेलर मंगलवार (3 नवंबर 2026) को जयपुर में लॉन्च किया गया. यह फिल्म आगामी 4 दिसंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Nov 2026 08:34 AM (IST)
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हिंदी फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का ट्रेलर मंगलवार ( 3 नवंबर) को जयपुर में लॉन्च कर दिया गया.  लालकोठी स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसके ट्रेलर लॉन्च किया गया है और फिल्म 4 दिसंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मंगलवार शाम संपन्न हुए समारोह में फिल्म के सभी प्रमुख कलाकार और डायरेक्टर भी मौजूद थे.

इसके अलावा शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि, सामाजिक हस्तियां और फिल्म जगत के कलाकार मौजूद रहे. ये फिल्म आस्था और विज्ञान के टकराव पर आधारित है. इस फिल्म को लेकर करणी माता के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. 

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'देवी विज्ञानम्' की कहानी क्या है?

दरअसल, 'देवी विज्ञानम्' की कहानी बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित करणी माता पर श्रद्धालुओं की आस्था पर आधारित है, जिसमें आस्था और विज्ञान के संबंध को रहस्य को प्रस्तुत किया गया है. फिल्म में एक ऐसा किरदार है जो पहले नास्तिक रहता है. आस्था से उसका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन बाद में वह आस्थावान हो जाता है. इसमें मां करणी के चमत्कारों और वास्तविक घटनाओं को प्रस्तूत करने की कोशिश की गई है.  इस फिल्म में मुख्य कलाकार टिकू तलसानिया, पूजा जोशी, चेतन धनानी, के. आर्यवर्धन, मेहुल बुच और कुरुष देबू हैं. 

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ट्रेलर लॉन्चिंग रहा खास

ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी खासतौर पर मौजूद थे. विधायकों ने फिल्म को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में टीकू तलसानिया, पूजा जोशी, के आर्यवर्धन और चेतन धनानी है. फिल्म का डायरेक्शन कर्तव्य शाह ने किया है. यह फिल्म 4 दिसंबर को देशभर के सिनेमाघरो में रिलीज होगी. ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म से जुड़े कलाकारों ने इसके बारे में जानकारी दी और साथ ही फिल्म तैयार होने से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Nov 2026 08:34 AM (IST)
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