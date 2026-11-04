बीकानेर के प्रसिद्ध मंदिर पर बनी फिल्म 'देवी विज्ञानम्', 4 दिसंबर को होगी रिलीज

हिंदी फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का ट्रेलर मंगलवार ( 3 नवंबर) को जयपुर में लॉन्च कर दिया गया. लालकोठी स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसके ट्रेलर लॉन्च किया गया है और फिल्म 4 दिसंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मंगलवार शाम संपन्न हुए समारोह में फिल्म के सभी प्रमुख कलाकार और डायरेक्टर भी मौजूद थे.

इसके अलावा शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि, सामाजिक हस्तियां और फिल्म जगत के कलाकार मौजूद रहे. ये फिल्म आस्था और विज्ञान के टकराव पर आधारित है. इस फिल्म को लेकर करणी माता के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

'देवी विज्ञानम्' की कहानी क्या है?

दरअसल, 'देवी विज्ञानम्' की कहानी बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित करणी माता पर श्रद्धालुओं की आस्था पर आधारित है, जिसमें आस्था और विज्ञान के संबंध को रहस्य को प्रस्तुत किया गया है. फिल्म में एक ऐसा किरदार है जो पहले नास्तिक रहता है. आस्था से उसका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन बाद में वह आस्थावान हो जाता है. इसमें मां करणी के चमत्कारों और वास्तविक घटनाओं को प्रस्तूत करने की कोशिश की गई है. इस फिल्म में मुख्य कलाकार टिकू तलसानिया, पूजा जोशी, चेतन धनानी, के. आर्यवर्धन, मेहुल बुच और कुरुष देबू हैं.

जयपुर में आयोजित हिन्दी फिल्म ‘देवी विज्ञानम्’ के ट्रेलर लॉन्च समारोह में सम्मिलित हुआ। भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। आध्यात्म विज्ञान वर्तमान समय में सामयिक है। सनातन परंपरा और विज्ञान का समन्वय हमारी सांस्कृतिक विरासत की विशेषता है। सार्थक सिनेमा नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने के साथ समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिल्म की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं फिल्म की सफलता की मंगलकामना। इस अवसर पर हवामहल विधायक श्री बालमुकुन्दाचार्य जी एवं शिव विधायक श्री रविन्द्र सिंह भाटी जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। #RajAssemblySpeaker #Jaipur — Vasudev Devnani (@VasudevDevnani) November 3, 2026

ट्रेलर लॉन्चिंग रहा खास

ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी खासतौर पर मौजूद थे. विधायकों ने फिल्म को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में टीकू तलसानिया, पूजा जोशी, के आर्यवर्धन और चेतन धनानी है. फिल्म का डायरेक्शन कर्तव्य शाह ने किया है. यह फिल्म 4 दिसंबर को देशभर के सिनेमाघरो में रिलीज होगी. ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म से जुड़े कलाकारों ने इसके बारे में जानकारी दी और साथ ही फिल्म तैयार होने से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए.