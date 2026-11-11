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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: नवंबर में भी आसमान से बरस रही आग, कई जिलों में पारा 38 डिग्री पार

राजस्थान: नवंबर में भी आसमान से बरस रही आग, कई जिलों में पारा 38 डिग्री पार

जयपुर समेत समूचे राजस्थान में नवंबर महीने के दूसरा हफ्ते के बावजूद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है. कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर रहा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Nov 2026 04:54 PM (IST)
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जयपुर समेत समूचे राजस्थान में इन दिनों गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है. नवंबर महीने का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है. कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर रहा है. सूरज की तेज तपिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. आमतौर पर हर साल नवंबर के दूसरे हफ्ते तक लोग गर्म कपड़े और गर्म बिस्तर निकाल लेते थे, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं.

दिन के वक्त सड़कों पर चलना और खुले आसमान के नीचे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है. सूरज की तेज धूप से लोग परेशान हैं. नवंबर में भी कई लोग चेहरे को गमछे या दुपट्टे से ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं. वहीं, पंखे और AC का इस्तेमाल भी लगातार जारी है. सड़कों पर अभी भी तमाम लोग हाफ टी-शर्ट और शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते में उन्होंने इससे पहले इतनी गर्मी कभी महसूस नहीं की.

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जयपुर में रोजाना 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान 

राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. इन इलाकों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. वहीं, पिंक सिटी जयपुर में भी अधिकतम तापमान रोजाना 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. गर्मी के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटक भी काफी परेशान हैं. जयपुर में पर्यटकों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई पर्यटक अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आ रहे हैं, लेकिन शहर पहुंचने के बाद उन्हें तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग का कहना है कि इस साल जयपुर समेत पूरे राजस्थान में सर्दी का असर बेहद कम रहने की संभावना है. हालांकि, अगले 10 दिनों में लोगों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. इससे तापमान में गिरावट आने के साथ ही लोगों की परेशानी भी कुछ कम होने की उम्मीद है. फिलहाल नवंबर में पड़ रही इस असामान्य गर्मी ने लोगों को हैरान कर रखा है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Nov 2026 04:54 PM (IST)
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