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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा के सिनेमा हॉल में दबंगई, सिक्योरिटी इंचार्ज को पटककर पीटा, आंख में गंभीर चोट

कोटा के सिनेमा हॉल में दबंगई, सिक्योरिटी इंचार्ज को पटककर पीटा, आंख में गंभीर चोट

कोटा के एरोड्राम स्थित आकाश मॉल के गोल्ड सिनेमा में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद में युवकों ने सिक्योरिटी इंचार्ज को जमीन पर पटक दिया और लात-घूंसों से हमला किया.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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कोटा के सिनेमाघर भी अब दबंगई और मारपीट की घटनाओं से अछूते नहीं हैं. एरोड्राम स्थित आकाश मॉल के गोल्ड सिनेमा में मंगलवार (10 नवंबर) दोपहर मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. फिल्म देखने पहुंचे कुछ युवकों ने सिनेमा हॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी. आरोप है कि युवकों ने सिक्योरिटी इंचार्ज को जमीन पर पटक दिया और लात-घूंसों से हमला किया. हमले में उसकी आंख पर गंभीर चोट आई है. घायल को पहले एमबीएस अस्पताल और बाद में निजी आई हॉस्पिटल ले जाया गया.

घटना गुमानपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, फिल्म के शो के दौरान कुछ युवक अपने परिवार के साथ सिनेमा देखने पहुंचे थे. प्रवेश द्वार पर चेकिंग के दौरान उनके पास सामान मिलने पर सिक्योरिटी इंचार्ज कुलदीप लोधा ने उन्हें सामान बाहर रखने के लिए कहा. इसी बात को लेकर युवकों और सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच बहस हो गई. उस समय युवक वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा लौटे और कुलदीप से उलझने लगे. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया.

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युवकों ने कुलदीप को नीचे गिराकर लात-घूंसों से पीटा

सीसीटीवी में कैद घटनाक्रम के मुताबिक युवकों ने कुलदीप को नीचे गिराकर लात-घूंसों से हमला किया. अचानक हुई मारपीट से सिनेमा परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया. हमले में कुलदीप की आंख पर चोट आई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

बताया जा रहा है कुलदीप पिछले करीब 10 साल से गोल्ड सिनेमा में सिक्योरिटी इंचार्ज के रूप में काम कर रहा है. मंगलवार को फिल्म का शो था. इसी दौरान तीन युवक अपने परिवार के साथ पहुंचे थे. एंट्री गेट पर सामान बाहर रखने की बात को लेकर उनकी कुलदीप से कहासुनी हुई थी. कुछ समय बाद युवक दोबारा आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

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टिकट को लेकर एंट्री गेट पर दोनों पक्षों के बीच हुई थी कहासुनी

गुमानपुरा थानाअधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि टिकट को लेकर एंट्री गेट पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हुई थी. सिक्योरिटी इंचार्ज कुलदीप को आंख में गंभीर चोट आई है. जिसका मेडिकल करवाया गया है. वही एक निजी अस्पताल में कुलदीप की आंख का ऑपरेशन किया गया है. पुलिस ने निखिल नाम के एक युवक को शांतिभंग के आरोप में पकड़ा है. मेडिकल रिपोर्ट और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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