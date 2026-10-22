महाराष्ट्र के वाशिम में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव, पुलिस बल तैनात

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव शहर में दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक, गुलाल डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी में बदल गया, जिसके बाद पथराव हुआ. पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और अब यहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ एसआरपीएफ और आरएएफ (RAF) के जवानों को तैनात किया गया है.

#WATCH महाराष्ट्र | एक अधिकारी के अनुसार, वाशिम में टीपू सुल्तान चौक के पास दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। मौके पर पुलिस के साथ-साथ SRPF और RAF के जवानों को तैनात किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। https://t.co/6BKtkaTY6E — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026

गाड़ियों में की गई तोड़फोड़

जानकारी के मुताबिक, मालेगांव के टिपू सुल्तान चौक पर विसर्जन जुलूस के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर दो गुटों में पहले कहासुनी हुई. इसके बाद पथराव शुरू हो गया. घटना के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. घटना के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. घटना के बाद विसर्जन जुलूस को मौके पर ही रोक दिया गया. फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है.

#WATCH | Maharashtra | Washim Sub-Divisional Police Officer Ramkrishna Pawar says, "During the Durga idol immersion, an incident occurred near a specific community's houses involving the throwing of Gulal. A couple of people came and raised objections, leading to a heated argument between members of both communities... Both sides threw a few stones at each other, but the police intervened, imposed a curfew, and brought the situation under control and peaceful. There was no vandalism or damage to houses or vehicles... The process for registering FIRs over the altercation is currently underway, and lawful action is being taken..." (21.10) — ANI (@ANI) October 21, 2026

दोनों पक्षों की ओर से फेंके गए पत्थर

वहीं, वाशिम के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी रामकृष्ण पवार ने बताया कि घटना के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कुछ पत्थर फेंके गए. पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया. एहतियात के तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घटना में किसी मकान या वाहन में तोड़फोड़ अथवा नुकसान नहीं हुआ है. मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस के साथ राज्य आरक्षित पुलिस बल (SRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को तैनात किया गया है.