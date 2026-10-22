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महाराष्ट्र के वाशिम में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव, पुलिस बल तैनात

महाराष्ट्र के वाशिम जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय विशेष समुदाय के घरों के पास गुलाल फेंकने को लेकर घटना के बाद दो गुटों में झड़प हो गई. इस झड़प के दौरान पत्थरबाजी की घटना भी हुई.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 07:19 AM (IST)
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महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव शहर में दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक, गुलाल डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी में बदल गया, जिसके बाद पथराव हुआ. पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और अब यहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ एसआरपीएफ और आरएएफ (RAF) के जवानों को तैनात किया गया है. 

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गाड़ियों में की गई तोड़फोड़

जानकारी के मुताबिक, मालेगांव के टिपू सुल्तान चौक पर विसर्जन जुलूस के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर दो गुटों में पहले कहासुनी हुई. इसके बाद पथराव शुरू हो गया. घटना के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. घटना के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. घटना के बाद विसर्जन जुलूस को मौके पर ही रोक दिया गया. फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है.

दोनों पक्षों की ओर से फेंके गए पत्थर 

वहीं, वाशिम के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी रामकृष्ण पवार ने बताया कि घटना के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कुछ पत्थर फेंके गए. पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया. एहतियात के तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घटना में किसी मकान या वाहन में तोड़फोड़ अथवा नुकसान नहीं हुआ है. मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस के साथ राज्य आरक्षित पुलिस बल (SRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को तैनात किया गया है.

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Published at : 22 Oct 2026 07:19 AM (IST)
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