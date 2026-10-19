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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'महाराष्ट्र में कानून...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले हुसैन दलवई

'महाराष्ट्र में कानून...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले हुसैन दलवई

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस और बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए और गैंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े गोलीबारी के मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवई ने महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कानून किसका चलता है, सरकार का या किसी गैंग का? उन्होंने गैंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाए.

हुसैन दलवई ने कहा, "बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई. सलमान खान से कहा जा रहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए. आखिर कानून किसका चलता है? कानून सरकार का चलता है या किसी गैंग का? यह कौन-सा गैंग है, जिसे पूरी तरह नेस्तनाबूद क्यों नहीं किया जाता? यहां कानून-व्यवस्था ही नहीं है."

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पुलिस के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "पुलिस का इस्तेमाल आप लोग कानून का पालन करने वाले लोगों के खिलाफ करते हैं. संघर्ष करने वाले उन लोगों के खिलाफ करते हैं, जिन्होंने कभी पत्थर तक नहीं उठाया, किसी पर हाथ तक नहीं उठाया. ऐसे लोगों के खिलाफ आप पुलिस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी गैंग को चलने देते हैं."

मुंबई के पुराने हालात से की तुलना

हुसैन दलवई ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी. उन्होंने आशंका जताई कि मुंबई में एक बार फिर ऐसे लोगों की दादागिरी बढ़ सकती है.

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उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है. बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस पूरी गैंग को खत्म करना जरूरी था. ऐसा लगता है कि अब मुंबई में इन लोगों की दादागिरी चलेगी. पहले यहां अंडरवर्ल्ड के कई बड़े-बड़े डॉन हुआ करते थे. मुंबई के हालात एक बार फिर वैसे ही हो गए हैं."

दलवई के इस बयान में महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था, गैंग के खिलाफ कार्रवाई और मुंबई में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff MAHARASHTRA NEWS
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