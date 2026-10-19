'महाराष्ट्र में कानून...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले हुसैन दलवई

अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े गोलीबारी के मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवई ने महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कानून किसका चलता है, सरकार का या किसी गैंग का? उन्होंने गैंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाए.

हुसैन दलवई ने कहा, "बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई. सलमान खान से कहा जा रहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए. आखिर कानून किसका चलता है? कानून सरकार का चलता है या किसी गैंग का? यह कौन-सा गैंग है, जिसे पूरी तरह नेस्तनाबूद क्यों नहीं किया जाता? यहां कानून-व्यवस्था ही नहीं है."

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पुलिस के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "पुलिस का इस्तेमाल आप लोग कानून का पालन करने वाले लोगों के खिलाफ करते हैं. संघर्ष करने वाले उन लोगों के खिलाफ करते हैं, जिन्होंने कभी पत्थर तक नहीं उठाया, किसी पर हाथ तक नहीं उठाया. ऐसे लोगों के खिलाफ आप पुलिस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी गैंग को चलने देते हैं."

मुंबई के पुराने हालात से की तुलना

हुसैन दलवई ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी. उन्होंने आशंका जताई कि मुंबई में एक बार फिर ऐसे लोगों की दादागिरी बढ़ सकती है.

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उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है. बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस पूरी गैंग को खत्म करना जरूरी था. ऐसा लगता है कि अब मुंबई में इन लोगों की दादागिरी चलेगी. पहले यहां अंडरवर्ल्ड के कई बड़े-बड़े डॉन हुआ करते थे. मुंबई के हालात एक बार फिर वैसे ही हो गए हैं."

दलवई के इस बयान में महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था, गैंग के खिलाफ कार्रवाई और मुंबई में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.