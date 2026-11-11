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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWhy We Forget Names Quickly: मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह

Why We Forget Names Quickly: मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह

Why Names Are Hard To Remember: हाथ मिलाया, सामने वाले ने अपना नाम बताया, और कुछ ही सेकंड में वह दिमाग से निकल गया. बातचीत चलती रहती है, लेकिन नाम याद नहीं आता.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 11 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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Why Do I Forget Names Right After Meeting Someone: किसी से मिलते ही नाम भूल जाना एक आम अनुभव है. हाथ मिलाया, सामने वाले ने अपना नाम बताया, और कुछ ही सेकंड में वह दिमाग से निकल गया. बातचीत चलती रहती है, लेकिन नाम याद नहीं आता. यह स्थिति कई लोगों को असहज कर देती है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी समस्या नहीं होती. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह क्यों होता है और डॉक्टर इसको लेकर क्या कहते हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

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न्यूरोलॉजी के मुताबिक, नाम भूलना कमजोर याददाश्त का संकेत नहीं है, बल्कि यह इस बात से जुड़ा है कि उस समय हमारा ध्यान कितना केंद्रित था. डॉ. विपिन कुमार शर्मा ने TOI को बताया कि "अक्सर जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो दिमाग एक साथ कई चीजों में उलझा होता है. हम सोच रहे होते हैं कि क्या बोलना है, सामने वाले पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है या आसपास क्या हो रहा है. ऐसे में नाम ठीक से दिमाग में दर्ज ही नहीं हो पाता."

क्यों होता है ऐसा?

विशेषज्ञ बताते हैं कि दिमाग वही चीजें स्टोर करता है, जिन पर पूरा ध्यान दिया गया हो. अगर ध्यान बंटा हो, तो जानकारी ठीक से दर्ज नहीं होती. यही कारण है कि सामाजिक परिस्थितियों में नाम अक्सर मिस हो जाता है. नाम याद रखने में एक और समस्या यह है कि वे अपने आप में ज्यादा मायने नहीं रखते.  डॉ विपिन बताते हैं कि नाम सिर्फ एक लेबल होते हैं, जिनका व्यक्ति के बारे में कोई खास संकेत नहीं होता, इसके विपरीत, चेहरा, आवाज और बातचीत में भावनाएं और संदर्भ जुड़े होते हैं, इसलिए वे ज्यादा आसानी से याद रह जाते हैं.

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क्या निकला रिसर्च में?

इस बात की पुष्टि न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एजिंग में प्रकाशित रिसर्च से भी होती है. अध्ययन बताते हैं कि दिमाग उन जानकारियों को बेहतर तरीके से याद रखता है, जिनसे कोई भावनात्मक या संदर्भ जुड़ा हो. एक्सपर्ट यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह मेमोरी लॉस नहीं है, बल्कि जानकारी के सही तरीके से स्टोर न हो पाने की समस्या है, जिसे एन्कोडिंग कहा जाता है.  एक्सपर्ट के शब्दों में, “यह ज्यादा एक एन्कोडिंग या रिट्रीवल की समस्या है, न कि याददाश्त की विफलता.  नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी भी बताती है कि जब ध्यान बंटा होता है, तो दिमाग की जानकारी स्टोर करने की क्षमता प्रभावित होती है.

कैसे इसको ठीक कर सकते हैं?

राहत की बात यह है कि इसे सुधारना मुश्किल नहीं है.  एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि किसी से मिलते समय थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, नाम को दोहराएं या उसे किसी परिचित चीज से जोड़ लें.  इससे नाम याद रखने में आसानी होती है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति बार-बार चेहरे, बातचीत या जरूरी जानकारी भी भूलने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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