'दादा, तुम्हारे बिना पहली भाई दूज', अजित पवार को याद कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले

अपने भाई और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को खोने के बाद उनकी बहन और एनसीपी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने एक बार फिर उन्हें याद किया है. भाई दूज के मौके पर सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई अजित पवार के नाम एक भावुक संदेश भी लिखा. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि भाई के बिना पहली दिवाली और पहली भाई दूज उनके परिवार के लिए कितनी मुश्किल रही.

सुप्रिया सुले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अजित पवार को दादा कहकर संबोधित किया. उन्होंने लिखा कि इस बार भाई दूज का त्योहार उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा. हर साल इस दिन का सभी बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन इस बार भाई की गैरमौजूदगी ने त्योहार की खुशियों को यादों में बदल दिया.

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उन्होंने अपने संदेश में लिखा, "दादा, तुम्हारे बिना यह पहली दिवाली और पहली भाई दूज है. हर साल इस दिन का हम सभी बहनों को कितनी बेसब्री से इंतजार रहता था! लेकिन इस बार भाई दूज का दिन आया तो तुम्हारी अनगिनत यादों ने मन को घेर लिया. हमारा साथ बैठना, बातें करना, हंसना-मुस्कुराना. हम बहनों में खुशियों से खो जाने वाले तुम आज भी आंखों के सामने नजर आते हो. उस वक्त जो पल बिल्कुल आम लगते थे, आज वही कितने अनमोल लगते हैं. दादा, आज के दिन तुम्हारा हमारे बीच न होना दिल को बहुत तकलीफ देता है. हम सभी बहनों को तुम्हारी कितनी याद आ रही है, इसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है. तुम हमारी यादों में, हमारे दिल में हमेशा जिंदा हो और हमेशा रहोगे."

दादा, तुझ्याशिवायची ही पहिली दिवाळी आणि पहिली भाऊबीज. दरवर्षी या दिवसाची आम्हा सगळ्या बहिणींना किती ओढ असायची! यंदा मात्र भाऊबीजेचा दिवस उजाडला आणि आपल्या असंख्य आठवणींनी मनात गर्दी केली. आपलं एकत्र येणं, गप्पा, हसणं… आम्हा बहिणींच्या घोळक्यात हरखून गेलेला तू आजही डोळ्यांसमोर उभा राहतोस. तेव्हा अगदी सहज वाटणारे ते क्षण आज किती मोलाचे वाटतात. दादा, आजच्या दिवशी तुझं नसणं मनाला चटका लावून जातं. आम्हा सगळ्या बहिणींना तुझी किती आठवण येतेय, हे शब्दांत सांगणंही कठीण आहे. तू आमच्या मनात कायम आहेस आणि कायम राहशील ❤️ — Supriya Sule (@supriya_sule) November 11, 2026

विमान हादसे में हुई थी अजित पवार की मौत

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का निधन 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हो गया था. बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे के वक्त इलाके में घना कोहरा और कम दृश्यता होने की बात सामने आई थी.

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इस दुर्घटना में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी. उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका लगा था. वहीं, परिवार के लिए भी यह एक ऐसी क्षति थी, जिसकी भरपाई संभव नहीं है. भाई दूज पर सुप्रिया सुले की यह भावुक पोस्ट भाई-बहन के रिश्ते और उनसे जुड़ी यादों को बयां करती है.