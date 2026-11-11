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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'दादा, तुम्हारे बिना पहली भाई दूज', अजित पवार को याद कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले

'दादा, तुम्हारे बिना पहली भाई दूज', अजित पवार को याद कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले ने भाई दूज के मौके पर अपने दिवंगत भाई अजित पवार को याद करते हुए भावुक वीडियो साझा किया. उन्होंने लिखा, "दादा, आज के दिन तुम्हारा हमारे बीच न होना दिल को बहुत तकलीफ देता है."

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 09:26 AM (IST)
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अपने भाई और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को खोने के बाद उनकी बहन और एनसीपी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने एक बार फिर उन्हें याद किया है. भाई दूज के मौके पर सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई अजित पवार के नाम एक भावुक संदेश भी लिखा. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि भाई के बिना पहली दिवाली और पहली भाई दूज उनके परिवार के लिए कितनी मुश्किल रही.

सुप्रिया सुले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अजित पवार को दादा कहकर संबोधित किया. उन्होंने लिखा कि इस बार भाई दूज का त्योहार उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा. हर साल इस दिन का सभी बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन इस बार भाई की गैरमौजूदगी ने त्योहार की खुशियों को यादों में बदल दिया.

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उन्होंने अपने संदेश में लिखा, "दादा, तुम्हारे बिना यह पहली दिवाली और पहली भाई दूज है. हर साल इस दिन का हम सभी बहनों को कितनी बेसब्री से इंतजार रहता था! लेकिन इस बार भाई दूज का दिन आया तो तुम्हारी अनगिनत यादों ने मन को घेर लिया. हमारा साथ बैठना, बातें करना, हंसना-मुस्कुराना. हम बहनों में खुशियों से खो जाने वाले तुम आज भी आंखों के सामने नजर आते हो. उस वक्त जो पल बिल्कुल आम लगते थे, आज वही कितने अनमोल लगते हैं. दादा, आज के दिन तुम्हारा हमारे बीच न होना दिल को बहुत तकलीफ देता है. हम सभी बहनों को तुम्हारी कितनी याद आ रही है, इसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है. तुम हमारी यादों में, हमारे दिल में हमेशा जिंदा हो और हमेशा रहोगे."

विमान हादसे में हुई थी अजित पवार की मौत

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का निधन 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हो गया था. बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे के वक्त इलाके में घना कोहरा और कम दृश्यता होने की बात सामने आई थी.

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इस दुर्घटना में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी. उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका लगा था. वहीं, परिवार के लिए भी यह एक ऐसी क्षति थी, जिसकी भरपाई संभव नहीं है. भाई दूज पर सुप्रिया सुले की यह भावुक पोस्ट भाई-बहन के रिश्ते और उनसे जुड़ी यादों को बयां करती है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Nov 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS SUPRIYA SULE
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