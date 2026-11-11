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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहले से और हाईटेक होगी CRPF, कामिकेज ड्रोन सिस्टम लेने का प्लान, क्या है खासियत

पहले से और हाईटेक होगी CRPF, कामिकेज ड्रोन सिस्टम लेने का प्लान, क्या है खासियत

CRPF कामिकेज ड्रोन सिस्टम लेने की योजना बना रहा है, जिसमें दिन और रात में काम करने वाले अलग-अलग मानवरहित हवाई वाहन (UAV) शामिल होंगे. ये बहुत एडवांस्ड होगा, जिससे ऑपरेशन में काफी मदद मिलेगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 11 Nov 2026 01:13 PM (IST)
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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) एक ऐसा कामिकेज ड्रोन सिस्टम लेने की योजना बना रहा है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) और रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) पर आधारित फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) तकनीक से लैस होगा. इसमें दिन और रात में काम करने वाले अलग-अलग मानवरहित हवाई वाहन (UAV) शामिल होंगे. 

इसके अलावा ये ड्रोन उच्च-विस्फोटक 'एंटी-पर्सनेल' वॉरहेड ले जाने में सक्षम होंगे. पूरे पेलोड के साथ इनकी न्यूनतम गति 150 किमी प्रति घंटा या उससे अधिक होगी. इस सिस्टम में 2 हाई विस्फोटक एंटी-पर्सनेल वॉरहेड भी होंगे, जिनका मारक दायरा 10 मीटर का हो. इस सिस्टम का मकसद रिमोट वाले हवाई वाहन का उपयोग करके टारगेट के खिलाफ वन-वे मिशन को अंजाम देना है.

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क्या है कामिकेज ड्रोन 
ANI के मुताबिक कामिकेज ड्रोन जिसे लोइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है, एक ऐसा UAV है जिसमें विस्फोटक भरे होते हैं. यह निगरानी सेंसर और गाइडेड हथियार, दोनों की तरह काम करता है. इसमें मिसाइल दागकर वापस बेस पर लौटने के बजाय ड्रोन खुद ही लक्ष्य से टकराकर फट जाता है, जिससे लक्ष्य और ड्रोन, दोनों नष्ट हो जाते हैं.

कंपनियों से मांगे सुझाव 
CRPF ने ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) और रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF)-आधारित FPV कामिकेज ड्रोन के लिए ड्राफ्ट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को लेकर वेंडर्स और कंपनियों से तकनीकी इनपुट और सुझाव मांगे हैं. इसमें 50 से अधिक स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं. CRPF ने कहा है कि बिना वॉरहेड और OFC स्पूल के यह एरियल व्हीकल समुद्र तल से 1,000 मीटर ऊपर (AMSL) कम से कम 30 मिनट तक उड़ने में सक्षम होना चाहिए. वॉरहेड और OFC स्पूल के साथ इसी ऊंचाई पर कम से कम 20 मिनट तक उड़ने की क्षमता होनी चाहिए.

इस ड्राफ्ट में यह भी प्रावधान है कि ऊंचाई में हर अतिरिक्त 1,000 मीटर की वृद्धि के साथ एंड्योरेंस में 10 प्रतिशत की कमी आएगी. इसके अलावा इसमें 5 मीटर गुणा 5 मीटर के दायरे में वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) की क्षमता होनी चाहिए. स्पेसिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जमीन से 300 मीटर ऊपर (AGL) ड्रोन का अकॉस्टिक सिग्नेचर 40 डेसिबल से कम होना चाहिए.

CRPF ने स्पष्ट किया है कि एक बोर्ड सिस्टम के पुर्जों का भौतिक निरीक्षण करेगा और लॉन्च व रिकवरी, मिशन रेंज, एंड्योरेंस, ऑपरेटिंग ऊंचाई और उड़ान मोड जैसे मापदंडों का भी मूल्यांकन किया जाएगा.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 11 Nov 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
UAV CRPF Kamikaze Drone System
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