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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगोकुल दूध संघ अध्यक्ष पद के नतीजे घोषित, NCP के राजेश पाटिल जीते

गोकुल दूध संघ अध्यक्ष पद के नतीजे घोषित, NCP के राजेश पाटिल जीते

Gokul Chairman Election 2026 में NCP के राजेश पाटिल ने समविचारी आघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चुयेकर को हराया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 10 Nov 2026 03:38 PM (IST)
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महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष के चुनाव महायुति की जीत हुई है. NCP के राजेश पाटिल अध्यक्ष चुने गए हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव में महायुति के उम्मीदवार राजेश पाटिल ने समविचारी आघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत पाटील चुयेकर को मात दी. राजेश पाटिल को कुल 29 में से 16 वोट मिले जबकि शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 वोट मिले. दो चरणों में वोटों की गिनती हुई.

पहले चरण में निर्वाचित संचालकों के वोटों की गिनती हुई. इसमें शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 और राजेश पाटिल को 12 वोट मिले. दूसरे चरण में सरकार की ओर से नियुक्त संचालकों के वोटों की गिनती हुई. इसके बाद राजेश पाटील को कुल 16 और शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 वोट मिले. इस जीत के साथ गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद पर महायुति का कब्जा हो गया. समविचारी आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
NCP Breaking News Abp News
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