गोकुल दूध संघ अध्यक्ष पद के नतीजे घोषित, NCP के राजेश पाटिल जीते

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष के चुनाव महायुति की जीत हुई है. NCP के राजेश पाटिल अध्यक्ष चुने गए हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव में महायुति के उम्मीदवार राजेश पाटिल ने समविचारी आघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत पाटील चुयेकर को मात दी. राजेश पाटिल को कुल 29 में से 16 वोट मिले जबकि शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 वोट मिले. दो चरणों में वोटों की गिनती हुई.

पहले चरण में निर्वाचित संचालकों के वोटों की गिनती हुई. इसमें शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 और राजेश पाटिल को 12 वोट मिले. दूसरे चरण में सरकार की ओर से नियुक्त संचालकों के वोटों की गिनती हुई. इसके बाद राजेश पाटील को कुल 16 और शशिकांत पाटिल चुयेकर को 13 वोट मिले. इस जीत के साथ गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद पर महायुति का कब्जा हो गया. समविचारी आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा.