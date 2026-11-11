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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी

प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर आतिशबाजी से बढ़े प्रदूषण का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि अरे हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा. पब्लिक ने एक दिन आतिशबाजी कर ली तो क्या हुआ ?

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर प्रदूष्ण को लेकर आलोचना करने वालों को अपने अंदाज में जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "अगर पब्लिक एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया? अरे हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा. अच्छा किया लोगों ने कि बहुत धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई, खूब आतिशबाजी की."

मुख्यमंत्री योगी UPSSSC द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति-पत्र एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹215 करोड़ की सहायता राशि के वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे.

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विरोधियों पर निशाना 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "जिन लोगों ने अपने कारनामों से सिस्टम को प्रदूषित कर दिया, उन पर कोई बोलता नहीं और पब्लिक एक दिन पटाखा आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया." उन्होंने कहा कि अगर हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है. 

सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा. " लोगों ने धूमधाम से दीपावली मनायी, अच्छा किया हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, मैंने भी अयोध्या में आतिशबाजी में था. "  उन्होंने कहा कि दीपावली गोवर्धन पूजा के साथ आज भाई दूज भी मनाया जा रहा है. उन्होंने ऐलान किया कि 60 वर्ष से उम्र की महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा. 

दीपावली पर बिगड़ी हवा की सेहत 

यहां बता दें कि दीपावली के बाद कई शहरों एम् AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया. राजधानी लखनऊ में AQI 500 पार कर गया था, जोकि सेहत के लिए बेहद खराब है. इसके अलावा कानपुर में आतिशबाजी के बाद AQI 1400 पार कर गया. इसके साथ ही कई और शहरों में AQI डेंजर जोन में पहुंचा. जिसके बाद आतिशबाजी को लेकर आलोचना की गयी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी का बचाव किया, उन्होंने पर्व को लेकर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है. उनके मुताबिक पर्व एक या दो दिन का होता है. इसलिए इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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UP NEWS YOGI ADITYANATH
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