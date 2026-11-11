प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर प्रदूष्ण को लेकर आलोचना करने वालों को अपने अंदाज में जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "अगर पब्लिक एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया? अरे हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा. अच्छा किया लोगों ने कि बहुत धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई, खूब आतिशबाजी की."

मुख्यमंत्री योगी UPSSSC द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति-पत्र एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹215 करोड़ की सहायता राशि के वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे.

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विरोधियों पर निशाना

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "जिन लोगों ने अपने कारनामों से सिस्टम को प्रदूषित कर दिया, उन पर कोई बोलता नहीं और पब्लिक एक दिन पटाखा आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया." उन्होंने कहा कि अगर हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है.

सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा. " लोगों ने धूमधाम से दीपावली मनायी, अच्छा किया हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, मैंने भी अयोध्या में आतिशबाजी में था. " उन्होंने कहा कि दीपावली गोवर्धन पूजा के साथ आज भाई दूज भी मनाया जा रहा है. उन्होंने ऐलान किया कि 60 वर्ष से उम्र की महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा.

दीपावली पर बिगड़ी हवा की सेहत

यहां बता दें कि दीपावली के बाद कई शहरों एम् AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया. राजधानी लखनऊ में AQI 500 पार कर गया था, जोकि सेहत के लिए बेहद खराब है. इसके अलावा कानपुर में आतिशबाजी के बाद AQI 1400 पार कर गया. इसके साथ ही कई और शहरों में AQI डेंजर जोन में पहुंचा. जिसके बाद आतिशबाजी को लेकर आलोचना की गयी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी का बचाव किया, उन्होंने पर्व को लेकर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है. उनके मुताबिक पर्व एक या दो दिन का होता है. इसलिए इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए.

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