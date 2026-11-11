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'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है. बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा- कांग्रेस नेताओं की सोच हिंदू-विरोधी है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में दिवाली के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए ईद का जिक्र किया था जिसके बाद बवाल हो गया है. खरगे के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, कांग्रेस की सोच एंटी इंडिया और एंटी हिंदू वाली है.
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