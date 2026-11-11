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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा

'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा

मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है. बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा- कांग्रेस नेताओं की सोच हिंदू-विरोधी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में दिवाली के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए ईद का जिक्र किया था जिसके बाद बवाल हो गया है. खरगे के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, कांग्रेस की सोच एंटी इंडिया और एंटी हिंदू वाली है.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 11 Nov 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Congress BJP Sudhanshu Trivedi Breaking News Abp News
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