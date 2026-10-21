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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, महालक्ष्मी के दर्शन कर लौट रहे 4 दोस्तों की मौत

महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, महालक्ष्मी के दर्शन कर लौट रहे 4 दोस्तों की मौत

कोल्हापुर में पुणे-बैंगलोर हाइवे पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया, जिसमें स्कॉर्पियो और ट्रक में भिडंत होने से कार सवार 7 दोस्तों में से चार की मौत हो गयी. तीन की हालत नाजुक बनी हुई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 21 Oct 2026 08:22 AM (IST)
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महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार रात पुणे-बैंगलोर हाइवे पर उस समय चीख-पुकार मच गयी जब स्कार्पियो कार और ट्रक में भिड़ंत हो गयी, जिसमें चार दोस्तों की मौत हो गयी. जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे में मारे गए चारों दोस्त और बाकी तीन घायल  दशहरे के मौके पर कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन करने गए थे. लौटते समय हादसे का शिकार हो गए. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है.

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सभी एक ही गांव के रहने वाले 

जानकारी के मुताबिक सातों युवक एक ही गांव सतारा के खटाव तालुका के कटारखाटव गांव के रहने वाले थे. इनमें किरण बाजीराव घाडगे (35), अमोल साहेबराव जाधव (34), संतोष महादेव कदम (36),आनंद दिनकरराव माने (35) की मौत हो गयी. जबकि सचिन तानाजी चव्हाण, विकास विट्ठल घाडगे, प्रवीण शंकर कदम गंभीर रूप से घायल हैं. इन सबही का इलाज कराड के कृष्णा हॉस्पिटल में चल रहा है.

तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा 

पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि देर रात करीब 1:30 बजे कराड फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी. जिसमें चार की मौत हो गयी. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को कार से निकाला और अस्पताल पहुंचाया. इनमें चार की मौत हो गयी, जबकि तीन का इलाज अभी जारी है.

बताया जा रहा है कि कराड शहर के पास बना नया सिक्स-लेन फ्लाईओवर कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक के लिए खोला गया था और यह पहला भयानक एक्सीडेंट है. जिसके बाद रोड सेफ्टी के उपायों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.उधर गांव में चार युवकों की मौत से कोहराम मच गया है.सातों दोस्तों के साथ इस तरह की घटना हो जाएगी किसी को यकीन नहीं हो रहा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Accident News MAHARASHTRA NEWS
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