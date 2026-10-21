'अगर एकनाथ शिंदे को CM बनना है तो BJP से...', रामदास अठावले का बड़ा बयान

मुंबई में मंगलवार (20 अक्टूबर) को दशहरा रैली के दौरान शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल के दावे से नई सियासी बहस छिड़ गई है. दरअसल, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे. वहीं अब उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सामने आई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में रामदास आठवले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के समर्थक चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनें, लेकिन इसके लिए उन्हें बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी.

'एकनाथ शिंदे ने ढाई साल अच्छा काम किया'

रामदास अठावले ने एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ढाई साल तक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया है. वे एक अच्छे नेता हैं जो ऑटो-रिक्शा चलाने से आगे उठकर शिवसेना के जरिए मुख्यमंत्री बने. बीजेपी ने उन्हें ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया था.

उन्होंने कहा, "अगर उनकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनें, तो उनका ऐसा कहना स्वाभाविक है. यह अच्छी बात है कि वे बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकें.

'महायुति में कोई विवाद नहीं'

अठावले ने कहा कि महायुति में कोई विवाद नहीं है. उन्होंने कहा, "अच्छी बात है, हमारे महायुति गठबंधन में कोई विवाद नहीं है. आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं क्योंकि भाजपा ने 132 सीटें जीती हैं जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 57 सीटें जीती हैं."

संजय राउत पर साधा निशाना

वहीं संजय राउत के 'असली बिश्नोई तो अमित शाह हैं' वाले बयान को रामदास अठावले ने पूरी तरह अनुचित बताया. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि ऐसे आरोप लगाना पूरी तरह अनुचित है. अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. उनकी तुलना बिश्नोई से करना बिल्कुल गलत है." उन्होंने कहा कि संजय राउत हमेशा ऐसे ही बयान देते रहते हैं. वे कहते रहते हैं कि ‘जब हमारी सरकार आएगी.’ उन्होंने 2024 में भी यही कहा था और आज भी वही कह रहे हैं.

ये भी पढ़ें: फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'