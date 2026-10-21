Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अगर एकनाथ शिंदे को CM बनना है तो BJP से...', रामदास अठावले का बड़ा बयान

'अगर एकनाथ शिंदे को CM बनना है तो BJP से...', रामदास अठावले का बड़ा बयान

दशहरा रैली के दौरान शिवसेना गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे. इस पर अब रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 21 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में मंगलवार (20 अक्टूबर) को दशहरा रैली के दौरान शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल के दावे से नई सियासी बहस छिड़ गई है. दरअसल, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे. वहीं अब उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सामने आई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में रामदास आठवले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के समर्थक चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनें, लेकिन इसके लिए उन्हें बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी.

'एकनाथ शिंदे ने ढाई साल अच्छा काम किया'

रामदास अठावले ने एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ढाई साल तक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया है. वे एक अच्छे नेता हैं जो ऑटो-रिक्शा चलाने से आगे उठकर शिवसेना के जरिए मुख्यमंत्री बने. बीजेपी ने उन्हें ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया था.

उन्होंने कहा, "अगर उनकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनें, तो उनका ऐसा कहना स्वाभाविक है. यह अच्छी बात है कि वे बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकें.

'महायुति में कोई विवाद नहीं'

अठावले ने कहा कि महायुति में कोई विवाद नहीं है. उन्होंने कहा, "अच्छी बात है, हमारे महायुति गठबंधन में कोई विवाद नहीं है. आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं क्योंकि भाजपा ने 132 सीटें जीती हैं जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 57 सीटें जीती हैं."

संजय राउत पर साधा निशाना

वहीं संजय राउत के 'असली बिश्नोई तो अमित शाह हैं' वाले बयान को रामदास अठावले ने पूरी तरह अनुचित बताया. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि ऐसे आरोप लगाना पूरी तरह अनुचित है. अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. उनकी तुलना बिश्नोई से करना बिल्कुल गलत है." उन्होंने कहा कि संजय राउत हमेशा ऐसे ही बयान देते रहते हैं. वे कहते रहते हैं कि ‘जब हमारी सरकार आएगी.’ उन्होंने 2024 में भी यही कहा था और आज भी वही कह रहे हैं.

ये भी पढ़ें: फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
राहुल गांधी के पोस्ट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'महिलाओं के सम्मान और...'
राहुल गांधी के पोस्ट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'महिलाओं के सम्मान और...'
महाराष्ट्र
नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को बताया दाऊद जैसा, संजय राउत के बयान पर किया पलटवार
नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को बताया दाऊद जैसा, संजय राउत के बयान पर किया पलटवार
महाराष्ट्र
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
महाराष्ट्र
लातूर: 'फसल बर्बाद हो गई, बेटी की फीस माफ कर दो', किसान ने वीडियो पोस्ट कर दी जान
लातूर: 'फसल बर्बाद हो गई, बेटी की फीस माफ कर दो', किसान ने वीडियो पोस्ट कर दी जान
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले शिक्षामित्रों पर सपा का दांव! अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान
यूपी चुनाव से पहले शिक्षामित्रों पर सपा का दांव! अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान
विश्व
मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'
मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में शाई होप को जबरदस्त फायदा, भारत के खिलाफ जड़े थे 2 शतक
ICC की ताजा रैंकिंग में शाई होप को जबरदस्त फायदा, भारत के खिलाफ जड़े थे 2 शतक
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
इंडिया
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान
'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान
टेक्नोलॉजी
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget