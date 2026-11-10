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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगोकुल संघ मामले पर संजय राउत बोले- 'हारने वालों को सत्ता सौंपना शैतानी कृत्य'

गोकुल संघ मामले पर संजय राउत बोले- 'हारने वालों को सत्ता सौंपना शैतानी कृत्य'

संजय राउत ने गोकुल विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने काला दिन लाने का काम किया है. हार और जीत को पचाने की ताकत होनी चाहिए. बीजेपी में वह नैतिकता दिखाई नहीं देती.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Nov 2026 01:17 PM (IST)
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शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में हार को पचाने की क्षमता नहीं है और उसपर लोकतांत्रिक परंपरओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.  

उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोल्हापुर की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है. वो हारने वालों को सत्ता सौंपने में जुटे हैं. इसके अलावा राउत ने प्रताप सरनाईक  के साथ हुई मुलाकात पर भी सफाई दी है. 

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देवेंद्र फडणवीस और शाह को घेरा

संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा, "देवेंद्र फडणवीस ने काला दिन लाने का काम किया है.  हार और जीत को पचाने की ताकत होनी चाहिए.  बीजेपी में वह नैतिकता दिखाई नहीं देती.  यह महाराष्ट्र की परंपरा के अनुरूप नहीं है." 

अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "अमित शाह कोल्हापुर के दामाद हैं, लेकिन उन्होंने कोल्हापुर की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है." राउत का आरोप है कि  बहुमत के पक्ष में अदालत ने न्याय नहीं दिया.  चार सदस्य गैरकानूनी हैं.  हारने वालों के हाथों में सत्ता सौंपने के लिए यह प्रयास किए गए हैं. 

कोर्ट के इनकार पर सवाल

राउत ने कहा कि कल लाखों किसान सड़कों पर उतरे, इस बात पर अदालत और देवेंद्र फडणवीस को विचार करना चाहिए. कोल्हापुर से उठी चिंगारी पूरे महाराष्ट्र में फैल सकती है. इसका खामियाजा देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील और हसन मुश्रीफ को भुगतना पड़ेगा. कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं.

'हारने वालों को सत्ता सौंपना शैतानी कृत्य'

उन्होंने कहा, "अदालत के लिए ऐसा कौन-सा अध्यादेश आ गया? नियुक्त किए गए चार सदस्य संघ से जुड़े हुए हैं. हारने वालों के हाथों में सत्ता सौंप दी गई है. दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ. यह भूत-प्रेत जैसा और शैतानी कृत्य है."  राउत ने कहा कि रोक न लगाना अध्यादेश थोपने का काम है. अदालत को जनता के आक्रोश को समझना चाहिए.  क्या लाखों किसान मूर्ख थे? अब यह चप्पल अध्यादेश लाने वालों को पड़ेगी. 

'देवेंद्र फडणवीस को शर्म नहीं आती'

अगर कोल्हापुर में हम जैसे लोगों की जरूरत होगी तो हम वहां जाएंगे.  कल देश ने हमारी मजबूत ताकत देखी है.  ऐसा नेतृत्व खड़ा होना चाहिए.  अमित शाह को पत्र लिखकर बताया है कि यह जानबूझकर की गई शरारत है.  अगर देवेंद्र फडणवीस को शर्म नहीं आती तो उन्हें लोकतंत्र का जिक्र नहीं करना चाहिए. 

राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय पर

संजय राउत ने इन दिनों मीडिया में चल रही अटकलों पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि NCP का कोई विलय नहीं हो रहा इन अटकलों पर यहीं विराम लगाया जाए. उन्होंने कहा,"ये जो लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे. अब बस, इस विषय को यहीं खत्म कीजिए."

राउत ने आगे कहा कि शरद पवार पूर्णकालिक राजनेता हैं. इसलिए वह इस विराट मोर्चे का संज्ञान जरूर लेंगे.  तबीयत ठीक होने के बाद वो कोल्हापुर जाएंगे.  पवार साहब को अमित शाह को पत्र लिखकर गोकुल का मुद्दा सुलझाने के लिए कहना चाहिए. 

प्रताप सरनाईक से मुलाकात पर दी सफाई

10 नवंबर, 2026 की सुबह शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुंबई में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के बीच हुई मुलाकात पर भी संजय राउत ने सफाई दी है. उन्होंने कहा, "उनके और मेरी मां के बीच बेहद आत्मीय संबंध हैं. वो हर दिवाली पर आते हैं. इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत नहीं है. लड्डू और चकली खाकर, आशीर्वाद लेकर चले जाएंगे."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 10 Nov 2026 01:17 PM (IST)
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