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हिंदी न्यूज़ऑटोIndia Bike Week 2026: बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स

India Bike Week 2026: बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स

India Bike Week 2026: इंडिया बाइक वीक 2026 का आयोजन 4 और 5 दिसंबर को पंचगनी में होगा. जानिए नई बाइक्स के लॉन्च, रेसिंग फॉर्मेट्स और म्यूजिकल नाइट्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Nov 2026 10:12 AM (IST)
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देश और दुनिया भर के मोटरसाइकिल प्रेमियों का सबसे पसंदीदा फेस्टिवल इंडिया बाइक वीक अपने 13वें सीजन के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस साल यह इवेंट 4 और 5 दिसंबर 2026 को महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी में आयोजित किया जाएगा.

बता दें कि हर बार गोवा की वादियों में सजने वाला यह इवेंट इस बार पश्चिमी घाट की हसीन पहाड़ियों के बीच एक बड़े और नए वेन्यू में आयोजित हो रहा है. दो दिनों तक चलने वाले इस मेगा मोटरस्पोर्ट्स उत्सव में हजारों बाइकर्स का जमावड़ा देखने को मिलेगा. चलिए जानतें हैं इस खबर को विस्तार से.

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बाइक्स और स्कूटर्स होंगे लॉन्च

आपको बता दें कि इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण नई मोटरसाइकिलों और गियर्स का लॉन्च होगा. हाल ही में इटली के EICMA 2026 में शोकेस किए गए इटैलियन ब्रांड के Italjet Dragster 300 और Dragster 459 जैसे परफॉर्मेंस स्कूटर्स को भारत में आधिकारिक तौर पर IBW 2026 के मंच से ही लॉन्च किया जाएगा.

जबकि इसके अलावा कई टू-व्हीलर ब्रांड्स अपनी नई कॉन्सेप्ट बाइक्स, कस्टम-बिल्ट राइड्स, एयरोस्टार और एसएमके के स्पेशल एडिशन राइडिंग गियर्स व हेलमेट्स भी इस फेस्टिवल में पेश करेंगे.

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थ्रिल से भरपूर 4 रेसिंग फॉर्मेट्स और स्टंट्स

जानकारी दें दे कि मोटरस्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए इस बार कुल 4 बड़े रेसिंग इवेंट्स और स्टंट शोज रखे गए हैं. जिनके लिए 12 लाख रुपये तक का प्राइज पूल घोषित किया गया है:

  • IBW Hill Climb: पहाड़ियों की चढ़ाई पर राइडर्स अपनी टाइमिंग और स्पीड का दम दिखाएंगे.
  • Harley-Davidson Flat Track Race: हार्ले-डेविडसन X440 बाइक्स पर डर्ट ओवल ट्रैक पर रेसिंग का रोमांच होगा.
  • IBW Dirt Dash: चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड ऑबस्टेकल ट्रैक पर होने वाली रेस.
  • Pulsar Underground & FMX: फ्रीस्टाइल मोटोक्रॉस और बजाज पल्सर का अंडरग्राउंड स्टंट शो.

म्यूजिकल नाइट्स में हनुमानकाइंड का जलवा

बता दें कि सिर्फ बाइक्स ही नहीं बल्कि संगीत और एंटरटेनमेंट के मामले में भी यह फेस्टिवल काफी खास होने वाला है. इस साल के म्यूजिक लाइन-अप में मशहूर भारतीय रैपर हनुमानकाइंड मेन हेडलाइनर कलाकार होंगे.

उनके अलावा मिडिवल पंडित्ज, कर्ष काले, कुतले खान और सिकफ्लिप जैसे मशहूर आर्टिस्ट्स और डीजे अपने लाइव परफॉर्मेंस से समां बांधेंगे. देर रात तक चलने वाले ऑफिशियल आफ्टर-पार्टीज में कॉमेडियन आकाश मेहता भी स्टैंड-अप एक्ट पेश करेंगे.

टिकट की कीमत और पास डिटेल्स

अगर आप भी इस दो दिवसीय राइडिंग फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टिकट्स आधिकारिक इंडिया बाइक वीक की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं:

  • डे पास: 2,199 रुपये से शुरू
  • वीकेंड पास: 2,999 रुपये
  • प्लेटिनम पास: 8,000 रुपये

दोनों दिन फेस्टिवल के गेट दोपहर 1 बजे खुल जाएंगे और रात 10 बजे के बाद से ऑफिशियल आफ्टर-पार्टी शुरू होगी. पंचगनी की हसीन सड़कों पर इस बार IBW Town Takeover के जरिए राइडर्स के लिए हेरिटेज राइड्स और ऑफ-रोडिंग ट्रैक्स का बेहतरीन अनुभव मिलने वाला है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 10:12 AM (IST)
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