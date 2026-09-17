गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे

वहीं पहले दिन लालबागचा राजा के चरणों में 48 लाख 50 हजार रुपये का दान चढ़ाया गया था. स्टेज बॉक्स में 27 लाख 50 हजार रुपये का दान आया. जबकि कलर बॉक्स में 21 लाख रुपये का दान प्राप्त हुआ.