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गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
मुंबई में लालबागचा राजा को भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है. तीसरे दिन 53 लाख रुपये का चढ़ावा मिला है. लालबागचा राजा को पहले दिन मिले 48.50 लाख रुपये का दान मिला था.
महाराष्ट्र समेत देशभर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है. मुंबई के लालबागचा राजा में बप्पा के दर्शन के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस दौरान वे दिल खोलकर उनके चरणों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं. दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने रिकॉर्डतोड़ दान किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 07:05 PM (IST)
Tags :MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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