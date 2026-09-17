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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमहाराष्ट्रगणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे

गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे

मुंबई में लालबागचा राजा को भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है. तीसरे दिन 53 लाख रुपये का चढ़ावा मिला है. लालबागचा राजा को पहले दिन मिले 48.50 लाख रुपये का दान मिला था.

Written By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 17 Sep 2026 07:25 PM (IST)
मुंबई में लालबागचा राजा को भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है. तीसरे दिन 53 लाख रुपये का चढ़ावा मिला है. लालबागचा राजा को पहले दिन मिले 48.50 लाख रुपये का दान मिला था.

महाराष्ट्र समेत देशभर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है. मुंबई के लालबागचा राजा में बप्पा के दर्शन के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस दौरान वे दिल खोलकर उनके चरणों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं. दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने रिकॉर्डतोड़ दान किया है.

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तीसरे दिन लालबागचा राजा के चरणों में 53 लाख रुपये चढ़ाए गए हैं. लालबाग के राजा को दूसरे दिन तकरीबन 90 लाख का दान चढ़ाया गया है.
तीसरे दिन लालबागचा राजा के चरणों में 53 लाख रुपये चढ़ाए गए हैं. लालबाग के राजा को दूसरे दिन तकरीबन 90 लाख का दान चढ़ाया गया है.
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वहीं पहले दिन लालबागचा राजा के चरणों में 48 लाख 50 हजार रुपये का दान चढ़ाया गया था. स्टेज बॉक्स में 27 लाख 50 हजार रुपये का दान आया. जबकि कलर बॉक्स में 21 लाख रुपये का दान प्राप्त हुआ.
वहीं पहले दिन लालबागचा राजा के चरणों में 48 लाख 50 हजार रुपये का दान चढ़ाया गया था. स्टेज बॉक्स में 27 लाख 50 हजार रुपये का दान आया. जबकि कलर बॉक्स में 21 लाख रुपये का दान प्राप्त हुआ.
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मुंबई में गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालु लालबाग में एकत्रित हुए. इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई.
मुंबई में गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालु लालबाग में एकत्रित हुए. इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई.
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दूसरे दिन बप्पा के भक्तों ने 226.120 ग्राम सोना दान किया. जबकि इस दौरान लालबागचा राजा के चरणों में भक्तों ने 5516.000 ग्राम चांदी का दान किया. गणेश उत्सव सोमवार (14 सितंबर) से शुरू हुआ है.
दूसरे दिन बप्पा के भक्तों ने 226.120 ग्राम सोना दान किया. जबकि इस दौरान लालबागचा राजा के चरणों में भक्तों ने 5516.000 ग्राम चांदी का दान किया. गणेश उत्सव सोमवार (14 सितंबर) से शुरू हुआ है.
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन किए. इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन किए. इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे.
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मुंबई में गणेशोत्सव समारोह के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मुंबई में गणेशोत्सव समारोह के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की.
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भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव गणेशोत्सव के दौरान पूजा-अर्चना करने के लिए लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आईं.
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव गणेशोत्सव के दौरान पूजा-अर्चना करने के लिए लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आईं.
Published at : 17 Sep 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS

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