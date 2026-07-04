मुंबई मेट्रो लाइन-2A पर तकनीकी खराबी, दहिसर पूर्व-कांदरपाड़ा के बीच सेवा प्रभावित

महामुंबई मेट्रो लाइन 2A पर तकनीकी खराबी की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई हैं. दहिसर पूर्व और कांदरपाड़ा स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाओं में अस्थायी बदलाव किया गया है. तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा. मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है.

इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो प्रशासन इस खराबी को दूर करने के प्रयास कर रहा है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से सेवाओं के रूट बदल दिए गए हैं. दहिसर पूर्व, कांदरपाड़ा स्टेशन और एक्सर पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है.

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यात्रियों ने लगाया ये आरोप

यात्रियों का आरोप है कि एकसर मेट्रो स्टेशन पर मैनेजमेंट ठीक नहीं था. एक यात्री ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म 1 पर लगभग 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा. ट्रेन को कुछ मिनटों के लिए रोका जा सकता था, या कन्फ्यूजन से बचने के लिए बताया जा सकता था, लेकिन किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई.

इस तरह दी जा रही हैं मेट्रो सेवाएं

तकनीकी खराबी के बाद यात्रियों को हुई दिक्कतों के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवाएं इस प्रकार की जा रही हैं. अंधेरी पश्चिम से दहाणूकरवाड़ी के बीच मेट्रो सेवा सामान्य रूप से जारी है. दहाणूकरवाड़ी से दहिसर पूर्व के बीच एक ही ट्रैक (सिंगल लाइन) पर दोनों दिशाओं में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है. ट्रेनों का नियमन कर सेवा जारी रखी गई है.

अधिकारी के मुताबिक मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं की गई हैं, हालांकि इस दौरान कुछ ट्रेनों के संचालन में हल्की देरी हो सकती है. सामान्य सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हमारी तकनीकी टीम युद्धस्तर पर काम कर रही है. यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. आपके धैर्य और सहयोग के लिए हम हृदय से आभारी हैं.

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