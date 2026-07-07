पुणे में भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, दमकल विभाग की सतर्कता से बचीं जानें, देखें VIDEO

पुणे में सोमवर को पेठ स्थित धनगर गली में एक दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरी इमारत कुछ ही सेकंड में ढहती नजर आ रही है. दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया. अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

ऐसी ही घटना मावल में घटी, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

इमारत गिरने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आसपास की इमारतों की सुरक्षा का भी आकलन किया जा रहा है. ऐसी ही एक घटना सोमवार को पुणे के मावल तहसील के पाटन गांव में घटी थी, जिसमें भारी बारिश के चलते भूस्खलन और दीवार गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग बारिश से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में बह गए.

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विसापुर किले के एक हिस्सा ढहने के चलते मलबे में दबा घर

अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ. जिला प्रशासन के अनुसार, नंदू टिकोने, मौली टिकोने और अनीता नंदू टिकोने उस समय मलबे में दब गए, जब लगातार बारिश के बीच सोमवार तड़के विसापुर किले का एक हिस्सा ढह गया और उसका मलबा उनके घर पर आ गिरा.

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), पुलिस और स्थानीय बचाव दलों ने पूरे दिन राहत एवं बचाव अभियान चलाया और तीनों के शव बरामद किए. एहतियात के तौर पर आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया.

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