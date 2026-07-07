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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे में भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, दमकल विभाग की सतर्कता से बचीं जानें, देखें VIDEO

पुणे में भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, दमकल विभाग की सतर्कता से बचीं जानें, देखें VIDEO

Pune News In Hindi: पुणे के धनगर गली में एक एक दो मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में ढह गई. ऐसी ही एक घटना पाटन गांव में घटी, जिसमें दीवार गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 07 Jul 2026 02:12 PM (IST)
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पुणे में सोमवर को पेठ स्थित धनगर गली में एक दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरी इमारत कुछ ही सेकंड में ढहती नजर आ रही है. दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया. अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

ऐसी ही घटना मावल में घटी, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

इमारत गिरने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आसपास की इमारतों की सुरक्षा का भी आकलन किया जा रहा है. ऐसी ही एक घटना सोमवार को पुणे के मावल तहसील के पाटन गांव में घटी थी, जिसमें भारी बारिश के चलते भूस्खलन और दीवार गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग बारिश से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में बह गए. 

 
 
 
 
 
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विसापुर किले के एक हिस्सा ढहने के चलते मलबे में दबा घर

अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ. जिला प्रशासन के अनुसार, नंदू टिकोने, मौली टिकोने और अनीता नंदू टिकोने उस समय मलबे में दब गए, जब लगातार बारिश के बीच सोमवार तड़के विसापुर किले का एक हिस्सा ढह गया और उसका मलबा उनके घर पर आ गिरा.

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), पुलिस और स्थानीय बचाव दलों ने पूरे दिन राहत एवं बचाव अभियान चलाया और तीनों के शव बरामद किए. एहतियात के तौर पर आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 07 Jul 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Pune Rain PUNE NEWS Monsoon 2026
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