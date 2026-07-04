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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में भारी बारिश के बावजूद लोकल ट्रेनें सामान्य, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

मुंबई में भारी बारिश के बावजूद लोकल ट्रेनें सामान्य, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

Mumbai News In Hindi: मुंबई में हो रही मसूलाधार बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है. हालांकि बारिश के बावजूद पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 04 Jul 2026 09:37 AM (IST)
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महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को राज्य में लगातार हो रही भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है. 4 से 6 जुलाई के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

मुंबई में पश्चिम रेलवे ने शनिवार ( 4 जुलाई) की सुबह मानसून को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार शहर और उपनगरों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा. शहर और उपनगरों में भारी बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और अलग-अलग इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण स्थानीय यातायात प्रभावित हो सकता है. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है और कुछ स्थानों पर छोटे स्तर पर संरचनात्मक नुकसान भी हो सकता है. मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है. 

मुंबई में बारिश के चलते ट्रेनों की स्थिति

मुंबई में हो रही मसूलाधार बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है. हालांकि बारिश के बावजूद पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं. मुंबई सबअर्बन लाइन पर चर्चगेट से दहानू रोड तक सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं. हार्बर लाइन पर माहिम से गोरेगांव तक सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं.

पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक ने यात्रियों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान घर से निकलते समय छाता साथ रखें और रेलवे द्वारा जारी सूचनाओं पर नजर बनाए रखें. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

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मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी

मुंबई के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी करते हुए आगामी दो दिन में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है. मानसून देर से आने के बाद इस पूरे सप्ताह मुंबई में लगातार बारिश हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. आईएमडी के जिला-वार मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 4 और 5 जुलाई को मुंबई में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.  

बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) अधिकारियों के अनुसार, पड़ोसी जिले ठाणे और पालघर में भी शनिवार (4 जुलाई) और रविवार (5 जुलाई) के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है, जहां कुछ स्थान पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 04 Jul 2026 09:37 AM (IST)
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Maharashtra Weather MAHARASHTRA NEWS WEATHER RAIN MUMBAI NEWS
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