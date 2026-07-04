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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में मूसलाधार बारिश का खतरा, स्कूल-कॉलेजों में दोपहर की छुट्टी; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

मुंबई में मूसलाधार बारिश का खतरा, स्कूल-कॉलेजों में दोपहर की छुट्टी; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Mumbai Rain News: मुंबई महानगर के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं BMC प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 04 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को मुंबई महानगर के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं शहर एवं उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश होने तथा कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है.

नगर निकाय के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकार्ड की गई है. हालांकि, भारी बारिश के बावजूद शहर में सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से चल रहा है. हालांकि, यात्रियों ने उपनगरीय लोकल ट्रेन नेटवर्क के संचालन में देरी की शिकायत की है.

मौसम विभाग ने जिलावार पूर्वानुमान में मुंबई के लिए 'रेड अलर्ट' जारी कर सप्ताहांत के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कुछ चुनिंदा इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है. इसे देखते हुए और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुंबई के सभी स्कूलों और कॉलेजों में आज, 4 जुलाई 2026, दोपहर की पाली की छुट्टी घोषित की गई है.

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BMC ने नागरिकों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही निकलने की अपील

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी उपनगरों में बांद्रा (एच वेस्ट वार्ड कार्यालय) में सबसे अधिक 150.6 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. वहीं, पूर्वी उपनगरों में विक्रोली में सबसे अधिक 143 मिलीमीटर बारिश हुई. मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश में शहर में 99 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 98 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 94 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें.

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Published at : 04 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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IMD MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Monsoon 2026
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