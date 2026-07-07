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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBJP के साथ आएंगे शरद पवार? दो बड़े नेताओं के बीच हुई बैठक ने बढ़ाया सियासी पारा, क्या हुई बात?

BJP के साथ आएंगे शरद पवार? दो बड़े नेताओं के बीच हुई बैठक ने बढ़ाया सियासी पारा, क्या हुई बात?

Maharashtra Politics: एनसीपी-एसपी के महायुति में शामिल होने की स्थिति में सुनेत्रा पवार की एनसीपी का क्या होगा, विनोद तावड़े और जयंत पाटील के बीच बातचीत हुई. इसके बाद जयंत पाटील ने NCP नेता से बात की.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर की चर्चा है जिसके चलते सियासी पारा बेहद हाई हो गया है. शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के महायुति में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं. मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में दो बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है. खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील और बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े ने शुक्रवार (3 जुलाई) को बातचीत की. 

सूत्रों की मानें तो विनोद तावड़े और जयंत पाटील की बैठक में यह चर्चा हुई कि एनसीपी-एसपी के महायुति में शामिल होने की स्थिति में सुनेत्रा पवार की एनसीपी का क्या होगा? यह भी पता चला है कि विनोद तावड़े से बातचीत के बाद जयंत पाटील ने एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता के साथ भी बैठक की.

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शरद पवार महायुति में आए तो NCP का क्या होगा?

एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि शरद पवार की पार्टी के सत्ता में आने पर एनसीपी की भूमिका क्या होगी? इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है. जब जयंत पाटील से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी विनोद तावड़े से मुलाकात हुई है, लेकिन केवल अनौपचारिक चर्चा हुई. राजनीति को लेकर कोई बात नहीं की गई.

अजित पवार के जीवित रहते हुए दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय की खूब चर्चा थी. अगर चाचा-भतीजे एक हो जाते तो वे महायुति में रहते या फिर महाविकास अघाड़ी में... इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका. 

शरद पवार के विधायकों की लिस्ट

जितेंद्र आव्हाड (मुंब्रा-कलवा)
जयंत पाटील (इस्लामपुर)
रोहित पवार (कर्जत-जामखेड)
रोहित पाटील (तासगांव-कवथेमहांकल)
संदीप रवीन्द्र क्षीरसागर (बीड)
नारायण गोविंदराव पाटील (कर्मला) अभिजीत पाटील (माधा)
ट्रू राजू ज्ञानु (मोहोल)
उत्तमराव शिवदास जानकर (मालशिरास)
बापूसाहेब तुकाराम पठारे (वडगांव शेरी)

NCP-SP के लोकसभा सांसदों की लिस्ट 

1. सुप्रिया सुले - बारामती
2. अमर शरदराव काले - वर्धा
3. भास्कर भगारे - दिंडोरी
4. सुरेश म्हात्रे - भिवंडी
5. नीलेश ज्ञानदेव लंका - अहमदनगर
6. डॉ. अमोल कोलहे - शिरूर
7. धैर्यशील मोहिते-पाटील - माधा
8. बजरंग सोनवाने - बीड

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 07 Jul 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
JAYANT PATIL NCP Mahayuti Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
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