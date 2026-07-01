BJP पर भड़के राज ठाकरे, दे डाली बड़ी चेतावनी, 'जब सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तब...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे की ओर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया गया है. बुधवार (1 जुलाई) को पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान, बीजेपी की 'दल-बदल' कराने की राजनीति को 'गंदी' करार दिया गया. साथ ही, यह कड़ी चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में पार्टी को अपने ही स्थापित किए गए गलत पैमानों के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में पूरे देश की राजनीति केवल "पैसा और सत्ता" के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई है.

राजनीति में विकास के मुद्दों की कमी पर चिंता जताते हुए कहा गया कि अब मुख्य फोकस धन पर केंद्रित कर दिया गया है. विधायकों और सांसदों की कथित खरीद-फरोख्त पर निशाना साधते हुए स्पष्ट किया गया कि असल मुद्दा उन लोगों का नहीं है जिनकी तरफ से जनप्रतिनिधियों को 'खरीदा' जाता है, बल्कि असली गलती उनकी है जो 'बिकने' के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं.

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'सत्ता छिनने पर भुगतने होंगे परिणाम'

राज ठाकरे की ओर से दावा किया गया कि किसी का भी सत्ता पर स्थायी अधिकार नहीं होता है. बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा गया कि जब सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तब यही गंदे तरीके उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाएंगे. यह तीखी टिप्पणी ऐसे समय पर की गई है, जब हाल ही में शिवसेना (उद्धव गुट) के छह बागी सांसदों को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल करा लिया गया है.

पीएम मोदी और अमित शाह पर भी साधा गया निशाना

एमएनएस प्रमुख की तरफ से यह भी दावा किया गया कि बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर टिकी हुई है. जिस दिन यह समर्थन हट जाएगा, सब कुछ ढह जाएगा. इसके अलावा, वर्तमान बीजेपी की राजनीति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संचालित किए जाने का आरोप भी लगाया गया. बागी सांसदों के सीधे बीजेपी में शामिल न होने के पीछे भी भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया.

वोटर लिस्ट और आपातकाल का किया गया जिक्र

अगले आम चुनाव में तीन साल का समय होने के बावजूद, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की कवायद पर भी कड़े सवाल उठाए गए. ठाणे में एक अलग प्रेस वार्ता के दौरान, राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को बेहद भ्रष्ट और चिंताजनक बताया गया. मौजूदा हालात की तुलना 1975-77 के आपातकाल से करते हुए यह चेतावनी दी गई कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिशों से अंततः बीजेपी के भीतर ही नए विरोधियों को जन्म दिया जाएगा.

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