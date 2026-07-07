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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKirti Azad On Ram Mandir: 'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद

Kirti Azad On Ram Mandir: 'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद

Kirti Azad On Ram Mandir: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर TMC सांसद कीर्ति आजाद ने ट्रस्ट और बीजेपी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मामले पर TMC सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जब सवाल ट्रस्ट के काम करने के तरीके पर उठ रहे हैं तो ट्रस्ट की ओर से स्पष्ट जवाब आना चाहिए. कीर्ति आजाद ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती है कि अयोध्या आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार थे. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी का यही मानना है तो फिर मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान क्यों दिया गया.

कीर्ति आजाद ने कहा कि यह एक जरूरी सवाल है, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए. उनके अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बताया जाता है तो बाद में उसे सम्मान दिए जाने के पीछे का कारण भी स्पष्ट होना चाहिए. कीर्ति आजाद ने नृपेंद्र मिश्रा का नाम लेते हुए भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर उस समय की घटनाओं को लेकर किसी अधिकारी की भूमिका पर सवाल हैं तो यह भी बताया जाना चाहिए कि उन्हें बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई और राम मंदिर निर्माण से जुड़ी समिति का प्रमुख क्यों बनाया गया.

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राम मंदिर निर्माण को लेकर कीर्ति आजाद का बयान

कीर्ति आजाद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी करने वाली समिति के जिम्मेदार लोगों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए. उनके अनुसार अगर किसी मामले में आरोप लग रहे हैं तो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और सभी संबंधित पक्षों से जवाब लिया जाना चाहिए. TMC सांसद ने कहा कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र से जुड़े किसी भी विवाद या आरोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे. उन्होंने कहा कि मामले में पारदर्शिता जरूरी है और जो भी तथ्य हैं, उन्हें जनता के सामने रखा जाना चाहिए.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Jul 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Ram Temple Mulayam Singh Yadav Kirti Azad Ram Temple  Mulayam Singh Yadav
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