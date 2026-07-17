Mumbai News: पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में मुंबई के 30 युवक, ATS की सख्त नजर

महाराष्ट्र ATS ने मुंबई में 20 वर्ष से कम उम्र के करीब 30 युवकों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कथित संपर्क में पाया है. ये युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए भट्टी के जाल में फंसे बताए जा रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, शहजाद भट्टी युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए “गेमिंग मिशन” का बहाना इस्तेमाल कर रहा था. युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग मिशन का हिस्सा बताकर सार्वजनिक स्थानों की तस्वीरें और वीडियो मंगवाए जाते थे.

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ATS कर रही गहन जांच

हालांकि, जांच में अब तक यह सामने आया है कि किसी युवक ने भट्टी या उसके साथियों के निर्देशों का पालन नहीं किया. इसके बावजूद ATS पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और सभी युवाओं तथा उनके सोशल मीडिया संपर्कों की गहन जांच कर रही है.

भट्टी के साथी भी एक्टिव

ATS के अनुसार, शहजाद भट्टी के साथी आबिद जाट उर्फ आबिद छल, अजमल गुर्जर, हमाद मेमन, राणा हनीन और अशफाक बशीर आलम भी युवाओं से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में पुणे के 66 युवकों से पूछताछ के बाद अब मुंबई के 30 युवकों के सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां और अधिक अलर्ट हो गई हैं.

ब्रेनवॉश और स्लीपर सेल की आशंका

जांच एजेंसियों को आशंका है कि भट्टी और उसके साथी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें देशविरोधी गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी और गुप्त सूचनाएं जुटाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. ATS युवाओं के सोशल मीडिया नेटवर्क और उनके संपर्कों की बारीकी से पड़ताल कर रही है. ATS ने सभी युवाओं को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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