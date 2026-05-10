हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशपथ ग्रहण में भाषण? TVK चीफ विजय के संबोधन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- मेरे दोस्त...

शपथ ग्रहण में भाषण? TVK चीफ विजय के संबोधन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- मेरे दोस्त...

Priyanka Chaturvedi On Vijay Oath: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने शपथ से पहले भाषण देना शुरू कर दिया. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाया.

By : पंकज यादव | Updated at : 10 May 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने शपथ ले ली है. इस दौरान बड़ा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला. जब राज्यपाल ने शपथ की पहली लाइन पढ़नी शुरू की. इसी बीच विजय अपने खास अंदाज में बोलने लगे और ऐसा लगा मानो वे भाषण शुरू कर रहे हों.  इसको लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा है.

पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, “क्या शपथ ग्रहण से पहले भाषण दिया गया था और फिर राज्यपाल ने उन्हें याद दिलाया कि वे यहां शपथ लेने आए हैं, भाषण देने नहीं? बस एक दोस्त के लिए पूछ रही हूं.” उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया.

Was the oath preceded by a speech and was reminded by the Governor that he’s there for oath taking and not speech making?

Just asking for a friend.

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 10, 2026

">

महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियों बदली जाएंगी, CM के लिए खरीदी आएगी बुलेट प्रूफ गाड़ी

शपथ से पहले विजय का ‘स्टाइल’

दरअसल, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ ली. उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई. शपथ शुरू करने से पहले समारोह के दौरान ने भाषण शुरू कर दिया. इस पर राज्यपाल ने उन्हें बीच में रोकते हुए शपथ प्रक्रिया पूरी करने का इशारा किया. इसके बाद विजय ने मुस्कुराते हुए शपथ ली.

स्टेडियम में गूंजे विजय-विजय के नारे

विजय के मंच पर आते ही पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा. उनके समर्थकों ने जमकर उत्साह दिखाया. विजय का हर अंदाज उनके फैंस के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिखा. यही वजह रही कि शपथ ग्रहण समारोह भी पूरी तरह हाई-प्रोफाइल बना रहा. इस समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे. इसके अलावा विजय के माता-पिता, अभिनेत्री तृषा कृष्णन और कई बड़ी हस्तियां समारोह में शामिल हुईं.

हाईवे पर हुए कार हादसे की सुप्रिया सुले ने बताई खौफनाक कहानी, बाल-बाल बचीं एनसीपी नेता

प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. कुछ लोग विजय के अंदाज को उनका आत्मविश्वास बता रहे हैं, तो कुछ इसे शपथ ग्रहण जैसे संवैधानिक कार्यक्रम में प्रोटोकॉल से अलग व्यवहार मान रहे हैं.

हालांकि विजय के समर्थकों का कहना है कि वह हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं और यही स्टाइल उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है. वहीं विपक्षी दलों के नेता इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार चुटकी ले रहे हैं.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 10 May 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi C Joseph Vijay Vijay Oath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
शपथ ग्रहण में भाषण? TVK चीफ विजय के संबोधन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- मेरे दोस्त...
शपथ ग्रहण में भाषण? TVK चीफ विजय के संबोधन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- मेरे दोस्त...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र
हाईवे पर हुए कार हादसे की सुप्रिया सुले ने बताई खौफनाक कहानी, बाल-बाल बचीं एनसीपी नेता
हाईवे पर हुए कार हादसे की सुप्रिया सुले ने बताई खौफनाक कहानी, बाल-बाल बचीं एनसीपी नेता
महाराष्ट्र
'बंगाल में गुंडाराज का कल्चर...', BJP सरकार बनने के बाद रामदास आठवले ने लगाए दिए बड़े आरोप
'बंगाल में गुंडाराज का कल्चर...', BJP सरकार बनने के बाद रामदास आठवले ने लगाए दिए बड़े आरोप
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, इन छात्रों के लिए लगेंगी रेमेडियल क्लासेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget