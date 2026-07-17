आमिर खान को कांग्रेस की नसीहत, एक्टर ने कहा था, '3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं'

दिग्गज अभिनेता आमिर खान ने कहा कि फिल्म '3 इडियट्स' में उनका किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म बनाने के दौरान न तो उन्हें और न ही फिल्म के लेखकों को वांगचुक के बारे में जानकारी थी. अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस ने आमिर खान को नसीहत दे दी.

कलाकार को कभी डरना नहीं चाहिए- हुसैन दलवई

पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता हुसैन दलवई, "आमिर खान ने रोल निभाया. अच्छा रोल था. मैंने फिल्म देखी थी. आमिर खान को उनका समर्थन करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं मालूम. नसीरुद्दीन शाह की तरह आमिर खान को भी डेयरिंग दिखाना चाहिए. दिखाते नहीं हैं. ये सारे डरे हुए लोग हैं. कलाकार को कभी भी डरना नहीं चाहिए."

Mumbai, Maharashtra: Reacting to actor Aamir Khan’s comments on Sonam Wangchuk’s hunger strike, Congress leader Hussain Dalwai says, “Aamir Khan should support Sonam Wangchuk. I do not know why he is not doing so. Naseeruddin Shah speaks up on important issues and is also vocal… pic.twitter.com/5cCNziQrrk — IANS (@ians_india) July 17, 2026

आमिर खान ने क्या कुछ कहा?

फिल्म बनाने के दौरान न तो उन्हें और न ही फिल्म के लेखकों को वांगचुक के बारे में जानकारी थी.

वास्तव में यह एक गलत धारणा है.

जब हम फिल्म '3 इडियट्स' बना रहे थे, उस समय मुझे सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी नहीं थी.

मैं आपको बताना चाहता हूं कि न तो राजू (राजकुमार हिरानी) और न ही फिल्म के लेखक अभिजात, और न ही मुझे वांगचुक के बारे में पता था.

आमिर खान ने कहा- सोनम जो काम कर रहे हैं, वह किसी भी स्थिति में अच्छा काम है.

आमिर खान ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की अपील की.

अभिनेता ने कहा- मुझे लगता है कि हम सभी उनकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं.

हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वह अपना अनशन खत्म करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.

इस बीच जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने कहा कि वह 'किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जीवित रहेंगे.' उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से चल रहा उनका उपवास अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का विरोध प्रदर्शन 28वें दिन में प्रवेश कर गया है.

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