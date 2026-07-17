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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदोनों NCP का होने जा रहा मर्जर? शरद पवार गुट महायुति में होगा शामिल? सुनील तटकरे ने दिए सारे जवाब

दोनों NCP का होने जा रहा मर्जर? शरद पवार गुट महायुति में होगा शामिल? सुनील तटकरे ने दिए सारे जवाब

Maharashtra Politics: सुनील तटकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे हमेशा दिल्ली जाते हैं. उनके पास कुछ जरूरी डिपार्टमेंट हैं, वो अपने काम से जाते हैं. उनके हर विजिट का पॉलिटिकल मतलब निकालना ठीक नहीं है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 17 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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महाराष्ट्र में इन दिनों एनसीपी (अजित पवार गुट) में सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बीच पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हर मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए. साथ ही उन्होंने शरद पवार गुट के महायुति में शामिल होने पर भी बयान दिया. साथ ही उन्होंने दोनों एनसीपी के मर्जर पर भी खुलासा किया.

मर्जर पर उन्होंने कहा कि जब अजितदादा ज़िंदा थे तब मर्जर के बारे में चर्चा हुई थी और यह फाइनल स्टेज तक गई थी. अगर दादा जिंदा होते, तो आज हम दादा की योजना के अनुसार मर्जर देखते. अभी, हमारी पार्टी में मर्जर के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है. इसके अलावा उन्होंने शरद पवार ग्रुप के सरकार में शामिल होने के बारे में कहा कि उन्हें इस पर कोई जानकारी नहीं है.

ये भी पढ़ें: संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'

'सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे'

पार्टी में मचे घमासान पर सुनील तटकरे ने कहा कि मुझे पार्थ के चीफ मिनिस्टर से मिलने के बारे में पता नहीं है. उनके मिलने में अजीब लगने की कोई वजह नहीं है. सुनील तटकरे ने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर के पद पर रह चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वह कहेंगे कि कोई खास डिपार्टमेंट दूसरी पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए. हमारी मांग है कि हमें फाइनेंस पोर्टफोलियो मिले. तटकरे ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्राताई के नेतृत्व में हम इस बारे में चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे.

एकनाथ शिंदे- जयंत पाटिल की मुलाकात पर क्या कहा?

वहीं महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख ने जयंत पाटिल और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि जयंत पाटिल- एकनाथ शिंदे मीटिंग में कोई पॉलिटिकल इक्वेशन होगा.

'हर मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकालें'

बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे हमेशा दिल्ली जाते हैं. उनके पास कुछ जरूरी डिपार्टमेंट हैं, वो अपने काम से जाते हैं. उनके हर विजिट का पॉलिटिकल मतलब निकालना ठीक नहीं है. तो चीफ मिनिस्टर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के तौर पर दिल्ली जाते हैं, वो पार्टी के हित में स्टैंड लेते हैं. पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है.. इसमें कुछ भी हो सकता है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
NCP Sunil Tatkare MAHARASHTRA NEWS
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