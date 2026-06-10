महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार ऐसे दावे करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द सत्ता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन पिछले एक दशक का राजनीतिक इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है. फडणवीस ने कहा कि ऐसे बयान हकीकत से ज्यादा उम्मीदों और कल्पनाओं पर आधारित हैं.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "राहुल गांधी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह खुद को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाने की है कि कोई चमत्कार होगा और प्रधानमंत्री मोदी एक साल के भीतर सत्ता से बाहर हो जाएंगे. पिछले 10 वर्षों से इसी तरह की भविष्यवाणियां और उम्मीदें जताई जाती रही हैं, लेकिन वे तथाकथित चमत्कार कभी सच साबित नहीं हुए."

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उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी लगातार नए राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित करते रहे हैं. बंगाल जैसी जीत ने कई मायनों में न केवल देश को, बल्कि दुनिया भर के राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी चौंकाया है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे बयानों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए. ये बातें मुख्य रूप से कल्पनाओं और उम्मीदों पर आधारित हैं, और राहुल गांधी अपने समर्थकों के बीच उम्मीदें जिंदा रखने के लिए उसी आशा का सहारा लेते दिखाई देते हैं."

राजनीतिक बयानबाजी तेज

फडणवीस का यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्र की राजनीति को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. राहुल गांधी और कांग्रेस जहां भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा नेता विपक्ष के दावों को निराधार बता रहे हैं.

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फडणवीस के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है. भाजपा इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली राजनीतिक सफलताओं से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्षी दल अपने-अपने तर्कों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर और तेज होने की संभावना है.