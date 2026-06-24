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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल

UP News: पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यदि समय पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 24 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महारानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लिए कई बड़े वादे किए. उन्होंने महारानी दुर्गावती को भारत की सबसे बहादुर और कुशल प्रशासकों में से एक बताते हुए उनके सम्मान में सोने की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही.

वहीं अयोध्या राम मंदिर में कथित दान अनियमितता की एसआईटी जांच को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईटी का मतलब क्या है- शेयर इन थेफ्ट या सेंध इन ट्रस्ट. उन्होंने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह महापाप है और इससे सनातन परंपराओं पर प्रश्नचिह्न लगा है.

राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग सच सामने ला रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं. लेकिन उन्हें आशंका है कि ऐसे लोगों के यहां ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई भेजी जा सकती है. उन्होंने दावा किया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है.

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सरकार और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई- अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग अयोध्या से अलीगंज की तरफ ध्यान मोड़ रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि यदि समय पर सुरक्षा नियमों का पालन किया गया होता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. उन्होंने कहा कि बचाव कार्यों में जरूरी उपकरणों की कमी दिखाई दी और समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी. उन्होंने कुंभ और लेवाना होटल अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहली घटना नहीं है.

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पर्यावरण और भूमि आवंटन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि एक ओर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनों के आवंटन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सपा सरकार बनने पर महारानी दुर्गावती की सोने की प्रतिमा स्थापित होगी

अखिलेश यादव ने कहा कि महारानी दुर्गावती प्रशासनिक दृष्टि से बेहद बहादुर और प्रेरणादायी शासक थीं, उन्होंने कहा कि भारत ने रानी लक्ष्मीबाई और महारानी दुर्गावती जैसी वीर महिलाओं को जन्म दिया है. सपा सरकार बनने पर महारानी दुर्गावती की सोने की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और बहुजन समाज के लिए काम करने वाले महापुरुषों को सम्मान दिया जाएगा.

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Published at : 24 Jun 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Lucknow Fire SIT   Akhilesh Yadav UP NEWS
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