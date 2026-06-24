हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, कई गड़बड़ियों का जिक्र 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, कई गड़बड़ियों का जिक्र 

Ram Mandir Donation Theft Case: SIT को राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते और पूछताछ से पता चला कि औसतन प्रति माह 25 लाख श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए आते है लेकिन कुंभ के दौरान एक माह में करीब एक करोड़ श्रद्धालु आए. 

Written By : बलराम पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 24 Jun 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने जांच के बाद प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें कई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है. SIT ने चढ़ावा प्राप्त होने के जरिए का भी जिक्र किया है, जिसने चढ़ावा हुंडी, ऑनलाइन के अलावा कैश काउंटर पर रसीद कटा कर आने की बात कही. SIT को राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते और पूछताछ से पता चला कि औसतन प्रति महीने 25 लाख श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए आते है, लेकिन कुंभ के दौरान एक महीने में करीब एक करोड़ श्रद्धालु आए. 

जांच में पता चला कि औसतन प्रति श्रद्धालु चढ़ावा 15-18 रुपये चढ़ाता है लेकिन इस चढ़ावे में अनाज तेल और घी के साथ सोने चांदी के आभूषण का चढ़ावा नहीं जोड़ा गया है क्योंकि इनके दान का कोई ठोस सबूत और साक्ष्य नहीं मिला. रिपोर्ट में जिक्र है कि बैक स्टेटमेंट और श्रद्धालुओं के नंबर को देखकर चढ़ावे में बढ़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला.

दरअसल, कई महीने ऐसे रहे जिसमे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी लेकिन चढ़ावा कम दिखा. इसको लेकर पूछताछ में SIT को बताया गया कि उस दौरान नोट कम सिक्के ज़्यादा चढ़ाये गए. SIT की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि राम मंदिर में कई कर्मचारी ऐसे कार्य कर रहे थे जिनका लिखित में कोई आदेश नहीं था. 

चढ़ावा निगरानी कमेटी की भी लापरवाही 

रिपोर्ट में चढ़ावा की गिनती और चढ़ावा निगरानी कमेटी की लापरवाही का भी जिक्र है. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी मिली है. SIT की रिपोर्ट में ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए भी सुझाव. दिए गए हैं 

पांच वर्षों में कई गुना बढ़ी कर्मचारियों की संपत्ति

रिपोर्ट में कई कर्मचारियों की सम्पत्ति और आमदनी पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ी. SIT ने अपनी जांच के दौरान 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है. SIT ने सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए. चढ़ावा कितना आया और किस स्रोत से आया इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है. इसलिए चढ़ावा चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ ये सबूतों के साथ बता पाना संभव नहीं. क्योंकि प्रत्येक श्रद्धालु के चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं मिला है. SIT ने एक सप्ताह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट देने की बात कही.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 24 Jun 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, कई गड़बड़ियों का जिक्र 
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, कई गड़बड़ियों का जिक्र 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Fatehpur News: लकड़ी गाड़ने के विवाद में खूनी संघर्ष, शख्स ने की छोटे भाई की हत्या, पिता को भी किया घायल
फतेहपुर में लकड़ी गाड़ने के विवाद में खूनी संघर्ष, शख्स ने की छोटे भाई की हत्या, पिता को भी किया घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन सतर्क, नोएडा-वाराणसी समेत कई जिलों में अवैध संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज
लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन सतर्क, नोएडा-वाराणसी समेत कई जिलों में अवैध संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: केदारनाथ धाम -बद्रीनाथ धाम और CM धामी को बम से उड़ाने की धमकी, कई शहरों में अलर्ट
केदारनाथ धाम -बद्रीनाथ धाम और CM धामी को बम से उड़ाने की धमकी, कई शहरों में अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
'गाजा की तरह रौंद देते...', यूएस-इजरायल जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
'गाजा की तरह रौंद देते...', जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
महाराष्ट्र
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
इंडिया
म्यूजिक नाइट बन गई डरावनी! फेस्टिवल में रेप, सिरिंज से किया गया अटैक, दहल गया फ्रांस
म्यूजिक नाइट बन गई डरावनी! फेस्टिवल में रेप, सिरिंज से किया गया अटैक, दहल गया फ्रांस
क्रिकेट
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
विश्व
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
ट्रेंडिंग
कंपनी का तुगलकी फरमान, लंच ब्रेक 30 से 31 मिनट हुआ तो 1 घंटे करना होगा काम- भड़के यूजर्स
कंपनी का तुगलकी फरमान, लंच ब्रेक 30 से 31 मिनट हुआ तो 1 घंटे करना होगा काम- भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget